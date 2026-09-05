Mundo | 05-09-26 | 11:30 | Actualizada | 05-09-26 | 11:31 |

El presidente de , Vladimir Putin, abrió las negociaciones sobre con los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.

"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que, "primero de todo", transmitió "los mejores deseos" al presidente Donald Trump.

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