El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abrió las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.

"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que, "primero de todo", transmitió "los mejores deseos" al presidente Donald Trump.

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