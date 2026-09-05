Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó cesar durante tres días los ataques contra la capital ucraniana debido al viaje a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó el Kremlin.

"El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los (enviados) estadounidenses en Kiev", explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a las agencias locales.

Peskov también confirmó que Kiev había informado a Moscú de la decisión del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, de suspender los ataques a Rusia durante la presencia en ambos países de Witkoff y Kushner.

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Washington había exigido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el Kremlin negó en un primer momento el viernes un posible acuerdo al respecto con Ucrania.

"Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible", comentó Zelensky anoche en su tradicional alocución a la nación.

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Zelensky había amenazado esta semana a Rusia con hacer "imposible" las comunicaciones aéreas en su territorio, por lo que llamó a las cancillerías occidentales y a las aerolíneas extranjeras a reaccionar en consecuencia.

En las últimas semanas Kiev ha logrado dañar numerosas refinerías y almacenes de comercio electrónico en la retaguardia rusa, mientras Moscú ha intensificado sus ataques con misiles contra Kiev y los puertos del mar Negro, una escalada que coincidió con el estancamiento del proceso de paz.

A su vez, el portavoz ruso confirmó que Putin recibirá hoy a ambos mediadores, que no viajaban a Moscú desde enero pasado.

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El avión especial de EU con ambos emisarios entró en el espacio aéreo ruso desde Finlandia menos de dos semanas después de que visitara Moscú por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania el director de la CIA, John Ratcliffe.

El presidente de EU, Donald Trump, reconoció anoche que sus enviados "llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras".

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Putin se mostró dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento una posible cumbre tripartita con EU y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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