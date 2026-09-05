Autoridades de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM acudieron al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” para investigar y brindar apoyo al estudiantado, después de que la Máxima Casa de Estudios se enteró en redes sociales el brote de gastroenteritis por Salmonella spp, el cual afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad.

En declaraciones a medios de comunicación, al término de la presentación del informe final de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1, la directora de la Facultad de Medicina, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, declaró que las autoridades hospitalarias no notificaron formalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México sobre estos casos.

“Nos enteramos por redes sociales”, dijo.

Lee también Salud investiga brote de gastroenteritis por salmonela en Hospital General; alista sanción administrativa

Brote de salmonela en el Hospital General de México

De acuerdo con el Hospital General de México, el brote fue identificado el pasado 31 de agosto, cuando se registró un aumento súbito de personas con síntomas gastrointestinales.

En total, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito. Al corte del 3 de septiembre, 41 permanecían hospitalizados con el objeto de recibir vigilancia y tratamiento; todos se encontraban estables.

[Publicidad]

Los estudios de laboratorio corroboraron la presencia de Salmonella spp. En dos de los casos analizados también se identificó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica.

Dicha institución informó que los casos estaban asociados temporalmente con el consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

Lee también Hospital General paga a 4 empresas por alimentos

[Publicidad]

Ante la situación, suspendió de manera inmediata el servicio de comedor para médicos residentes y puso en marcha una estrategia de búsqueda y seguimiento entre las personas potencialmente expuestas.

El Hospital General de México indicó que la investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer medidas adicionales de prevención y control.

Por su parte, la Facultad de Medicina dio a conocer que permanecerá atenta a la evolución del estado de salud y las necesidades del estudiantado afectado, además de mantener la coordinación con las autoridades hospitalarias con el propósito de brindar el acompañamiento requerido.

[Publicidad]

Lee también Brote de gastroenteritis en Hospital General de México; ¿cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

La División de Estudios de Posgrado puso a disposición de quienes requieran apoyo el número de teléfono 55 56 23 72 64 y la dirección de correo electrónico [comunicacion@fmposgrado.unam.mx](mailto:comunicacion@fmposgrado.unam.mx).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc