Liga MX: Atlas vs Atlante – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2026

El Atlas y el Atlante disputarán el tercer y último partido de la jornada sabatina del futbol mexicano.

Los Zorros y los Potros de Hierro se enfrentarán en el estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.

Los dos equipos viven realidades completamente distintas luego del primer tercio del torneo de la Liga MX.

El conjunto de Hernán Crespo se encuentra, de manera momentanea, en el quinto lugar de la tabla, con 12 puntos.

En casa de ganar, la escuadra tapatía asaltaría el segundo sitio de la clasificación y se pondría a una unidad del América, el superlíder del certamen que todavía tiene un juego pendiente.

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Por tal motivo, la victoria es más que importante para los rojinegros y sus aspiraciones de permanecer en los puestos de la Liguilla.

Además, el Atlas tiene la intención de regresar a la senda del triunfo luego perder (1-3) con el Querétaro en la pasada semana.

Mientras que el Atlante necesita obtener unidades para no rezagarse en la tabla, ya que se encuentra en el sitio número 15.

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Después de haberle ganado (2-3) al Cruz Azul, los Potros de Hierro cuentan con tres jeugos en fila sin poder sumar de a tres, con saldo de dos empates (Toluca y León) y una derrota (Tigres).

El equipo de Miguel Herrera no puede darse el lujo de seguir dejando escapar puntos, por lo que debe cambiar la página, rápidamente.

La última vez que los Zorros y los Potros de Hierro se vieron las caras fue en la Jornada 3 del Clausura 2014.

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En aquel partido, la escuadra azulgrana venció (0-1) a la rojinegra, justamente en el estadio Jalisco.

Cabe resaltar que el partido entre el Atlas y el Atlante será transmitido, en nuestro país, por las pantallas de Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Atlas vs Atlante