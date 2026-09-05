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Aguascalientes, Ags. - El expresidente Vicente Fox hizo un llamado a trabajar fuerte en una gran alianza opositora para “partirle la madre a Morena” y echarla para afuera.
En el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional, planteó el impulso de la gran alianza entre las fuerzas de oposición para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.
“Esta cruzada la estamos haciendo en el alma de México, por eso tenemos ya integrados los partidos políticos demócratas o medio demócratas, como el diablillo del PRI”.
En el Centro de Congresos y Convenciones de esta capital hidrocálida, ante más de 5 mil jóvenes panistas de todo el país, explicó que en esa alianza no necesariamente van a escoger con los que más simpatizan, pero sí se aliarán a los que sean demócratas, que sean oposición clara, gente que cree en México y en los valores de la civilización occidental.
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“Con eso basta para superar todas las demás divisiones que puede haber, para unirnos en un solo esfuerzo y partirle la madre a Morena en el 2027”.
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En el evento, destacó que la meta en las elecciones que vienen es que cuando menos ningún partido político tenga mayoría, y que el presupuesto de México quede bien resguardado con congresistas demócratas.
"No queremos 70 años de Morena; los tenemos que largar y echar para afuera".
En el Encuentro Juvenil, Vicente Fox se refirió a Morena como el diablo, e hizo reiteradas alusiones a Hitler con relación al liderazgo de ese partido; incluso mencionó que su campo de concentración es el Penal de Almoloya, donde tienen recluido a Ernesto Ruffo.
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Defender las libertades
El expresidente llamó a los jóvenes a cabalgar por México, como él lo hizo en el 2000, y a construir una gran nación.
Vicente Fox convocó a las juventudes a desarrollar su propio liderazgo, sumar esfuerzos y convertirse en agentes de cambio desde sus comunidades.
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En el encuentro, el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, llamó a los asistentes a fortalecer una nueva generación en Acción Nacional, defender las libertades, sumar voluntades y salir al encuentro de más jóvenes.
A su vez, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, dio la bienvenida a las delegaciones de todo México y recordó que inició su trayectoria en Acción Juvenil a los 18 años. Señaló que la política debe entenderse como una oportunidad para servir y generar soluciones.
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“Prepárense, caminen, estudien, trabajen, toquen puertas y vayan a conocer las necesidades de la población”, exhortó.
Mientras que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la presencia de miles de participantes demuestra el interés de las nuevas generaciones por involucrarse en los asuntos públicos.
“Los jóvenes de todo el país sí están interesados, sí creen en un proyecto diferente para ellos y sus familias”, afirmó.
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Dijo que México necesita de su voz crítica, capacidad disruptiva y esperanza para transformar la realidad.
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JACL/cr
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