Chihuahua, Chih.— La gobernadora Maru Campos (PAN) acompañó al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, en el que destacó los resultados alcanzados por la capital.

El informe se realizó en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, donde Campos destacó la continuidad de los gobiernos que ambos han encabezado desde el Ayuntamiento y el gobierno estatal.

La mandataria señaló que Bonilla asumió las causas y los retos de la administración municipal desde su primer periodo, de 2021 a 2024, y que actualmente mantiene esa línea durante el periodo 2024-2027.

Campos afirmó que los resultados de la capital han convertido a Chihuahua en un referente frente al contexto que enfrenta el país, particularmente en materia de seguridad.

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“Mientras en el resto del país el miedo doblaba todas las voluntades, Chihuahua se alzaba con valentía para plantarle cara”, expresó la gobernadora.

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Añadió que la entidad ha mantenido una postura de resistencia ante las dificultades y llamó al alcalde a no rendirse ni doblegarse, además de continuar trabajando de manera conjunta ante los retos que se avecinan.

Por su parte, Marco Bonilla agradeció a Campos por el respaldo y los consejos durante su gestión, y aseguró que mantendrá el trabajo para generar mayor inversión, empleo, seguridad, desarrollo y competitividad para los habitantes de Chihuahua.

“Gracias por ser una aliada. Como alcaldesa nos dejaste bases sólidas y como Gobernadora has respetado nuestro trabajo y has estado cuando las familias lo han necesitado. Hoy te puedo decir: cuidamos Chihuahua”, dijo el alcalde.

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Al evento acudieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera; la presidenta del Congreso del Estado, Jocelyn Vega; autoridades de la Secretaría de la Defensa, diputados locales, representantes del sector empresarial y de la sociedad civil.

También estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; la diputada federal Kenia López Rabadán; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega; el expresidente de la Cámara de Senadores, Santiago Creel Miranda; la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero.