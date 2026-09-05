El 19 de septiembre se llevará a cabo a nivel nacional el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio que busca fomentar la cultura de la prevención civil y fortalecer las capacidades de reacción de la ciudadanía ante una emergencia.

Esta simulación tiene el propósito de mejorar los hábitos de respuesta de la población y poner a prueba la eficiencia de los protocolos de protección de las unidades internas y brigadas frente a los efectos de algún sismo o desastre natural.

De esta forma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a las instituciones públicas y privadas a participar en el ejercicio masivo este 19 de septiembre a las 12:00 horas.

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Simulacro de sismo en CDMX. Foto: Hugo Salvador

¿Cuál será la hipótesis en cada región?

Debido a que no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo con la misma intensidad, las autoridades dividieron el ejercicio en cinco escenarios hipotéticos. Este es el esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación.

En la Zona Centro será un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla y una profundidad de 67 km. Los estados participantes son la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

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Para la Zona Noroeste será un sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 26 kilómetros al sureste de Mexicali en Baja California y una profundidad de 30 km. Los estados participantes son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

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Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Para la Zona Noreste se realizará bajo un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende en Nuevo León, con una profundidad de 10 km. Las entidades participantes serán Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

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Por su parte, para la Península de Yucatán, la hipótesis será un sismo de magnitud 7.0 con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy en Quintana Roo, con una profundidad de 15 km. Los estados que participan son Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, para la zona del Golfo de Tehuantepec, la hipótesis será un sismo de magnitud 7.6 con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá en Chiapas y una profundidad de 22 km. Los estados participantes en este ensayo serán Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Foto: Captura de pantalla en página de Gobierno de México.

¿Cómo registrar mi inmueble?

Para participar en este ejercicio nacional, deberás registrar tu inmueble de manera gratuita en el portal digital habilitado por el Gobierno de México. El registro está disponible para casas, edificios, escuelas, museos, guarderías, centros de trabajo, oficinas públicas y privadas, etc.

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Paso a paso para registrar un inmueble

Ingresa a la plataforma digital de la SSPC: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2026/

digital de la SSPC: Selecciona tu entidad federativa .

. Captura un correo electrónico.

Rellena el formulario correspondiente: designa un responsable o encargado, selecciona el nombre y tipo de inmueble y escribe el número de personas que habitan el espacio.

o encargado, selecciona el y escribe el número de personas que habitan el espacio. Da clic en "siguiente" y sigue las indicaciones que se te harán llegar por correo electrónico.

En caso de que ya cuentes con registros de inmuebles previos, solo tendrás que revalidarlos y verificar que tu registro haya quedado establecido específicamente para el ejercicio de septiembre 2026.

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