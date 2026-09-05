La temporada de lluvias continúa afectando a gran parte del territorio mexicano con la llegada de los ciclones tropicales. Ante ello la humedad en las regiones provoca el incremento de mosquitos, un insecto cuya picadura produce intensa picazón.

Además de ser molestos, los mosquitos pueden llegar a ser transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chinkungunya.

Por este motivo, es importante tomar medidas para mantenerlos alejados y, una alternativa sencilla y económica es preparar un repelente natural para mosquitos con ingredientes que probablemente ya tienes en casa.

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Conoce la sencilla fórmula para hacer un repelente casero para mosquitos natural. Foto: Creada con IA

Repelente casero con menta para alejar a los mosquitos

Los repelentes caseros elaborados con ingredientes naturales como aceites esenciales, plantas aromáticas y extractos vegetales se han convertido en una opción popular y eficaz, además de ser una opción económica y fácil de preparar.

Gracias a su potente aroma, la menta puede actuar como un repelente natural para ahuyentar mosquitos que además deja una sensación refrescante al usarlo

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La stevia, un endulzante sin calorías, se extrae de las hojas de una planta originaria de Sudamérica. Foto: Freepik

¿Cómo prepararlo?

Hervir 1/2 taza de agua con una cucharada de hojas de menta secas.

secas. Posteriormente, deja que la infusión se enfríe, cuela y añade 1/2 taza de alcohol

Finalmente vacía la mezcla en una botella atomizadora y agita antes de usarla.

Recuerda hacer una prueba de alergia antes de su aplicación.

La incómoda presencia de los mosquitos. Fuente: Freepik.

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