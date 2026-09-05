Tras el inicio del ciclo escolar 2026-2027, las convocatorias para las becas del Bienestar que otorgan apoyo educativo para sus beneficiarios están a punto de iniciar un nuevo periodo de registro, por lo que será indispensable contar con una cuenta Llave MX para realizar el trámite de solicitud.

Llave MX es la cuenta única y gratuita del Gobierno de México que permite acceder a diversos trámites y servicios federales en línea de forma segura al contar con un mecanismo de autenticación digital.

Esta herramienta permite a los usuarios tener un acceso único vinculado a la CURP y un medio de contacto personal, lo que evita múltiples registros en distintas plataformas y sitios gubernamentales, sin necesidad de crear cuentas o contraseñas distintas para cada trámite.

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Conoce los sencillos pasos para crear tu cuenta Llave MX y poder realizar el registro para los programas de bienestar como la Beca Rita Cetina. Foto: Especial

¿Cómo crear una cuenta Llave MX?

A continuación te contamos cómo generar tu cuenta Llave MX, solo necesitas tener a la mano CURP, número telefónico, correo electrónico e ingresar en www.llave.gob.mx

Paso 1:

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Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

(CURP). Marca la casilla " No soy un robot ".

". Da clic en "Validar CURP".

Paso 2:

Una vez validado tu CURP, la página te arrojará automáticamente algunos datos, como tu nombre, sexo y fecha de nacimiento. Posteriormente completa la información personal con tu código postal, selecciona tu colonia y da clic en "Continuar".

Paso 3:

Agrega un número de celular .

. Coloca tu correo electrónico (es opcional).

(es opcional). Da clic en "Continuar".

Paso 4:

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Crea una contraseña para tu cuenta (escríbela y guárdala en un lugar seguro en caso de poder olvidarla).

para tu cuenta (escríbela y guárdala en un lugar seguro en caso de poder olvidarla). Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro.

y marca el recuadro. Llena el captcha y da clic en "Finalizar".

Al completar el trámite podrás agilizar el proceso de registro a los programas del Bienestar.

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El proyecto tiene como objetivo facilitar la interacción ciudadana con todas las dependencias federales y reducir la burocracia. Foto: Gobierno de México

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