Tendencias | 05-09-26 | 19:56 |

Tras el inicio del ciclo escolar 2026-2027, las convocatorias para las que otorgan apoyo educativo para sus beneficiarios están a punto de iniciar un nuevo periodo de registro, por lo que será indispensable contar con una para realizar el trámite de solicitud.

Llave MX es la cuenta única y gratuita del Gobierno de México que permite acceder a diversos trámites y servicios federales en línea de forma segura al contar con un mecanismo de autenticación digital.

Esta herramienta permite a los usuarios tener un acceso único vinculado a la CURP y un medio de contacto personal, lo que evita múltiples registros en distintas plataformas y sitios gubernamentales, sin necesidad de crear cuentas o contraseñas distintas para cada trámite.

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Conoce los sencillos pasos para crear tu cuenta Llave MX y poder realizar el registro para los programas de bienestar como la Beca Rita Cetina. Foto: Especial
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¿Cómo crear una cuenta Llave MX?

A continuación te contamos cómo generar tu cuenta Llave MX, solo necesitas tener a la mano CURP, número telefónico, correo electrónico e ingresar en www.llave.gob.mx

Paso 1:

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  • Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Marca la casilla "No soy un robot".
  • Da clic en "Validar CURP".

Paso 2:

  1. Una vez validado tu CURP, la página te arrojará automáticamente algunos datos, como tu nombre, sexo y fecha de nacimiento. Posteriormente completa la información personal con tu código postal, selecciona tu colonia y da clic en "Continuar".

Paso 3:

  • Agrega un número de celular.
  • Coloca tu correo electrónico (es opcional).
  • Da clic en "Continuar".

Paso 4:

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  • Crea una contraseña para tu cuenta (escríbela y guárdala en un lugar seguro en caso de poder olvidarla).
  • Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro.
  • Llena el captcha y da clic en "Finalizar".

Al completar el trámite podrás agilizar el proceso de registro a los programas del Bienestar.

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El proyecto tiene como objetivo facilitar la interacción ciudadana con todas las dependencias federales y reducir la burocracia. Foto: Gobierno de México
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