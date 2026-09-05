El Festival Arre ya comenzó, entre botas vaqueras, faldas y tops de cuero, camisas tenis, gorras y sombreros miles de van dando cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez este sábado 5 de septiembre.

Aunque la intención del evento es acercar el regional a la gente de la Ciudad de México, varios decidieron hacer el viaje desde otros estados para escuchar a Gabito Ballesteros y la Banda MS .

Una de ellas es Celestilla, creadora de contenido que vino de Saltillo, Coahuila, quien celebra la iniciativa de regresar el Arre a la capital del país, para quitar también la creencia de que solo en el norte se escucha banda.

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“Me gusta, a veces pensamos que nada más en el norte escuchan ese tipo de música cuando en realidad en toda la República mexicana escuchamos esto, está padre que lo diversifiquen y lo tengan en un punto céntrico para que todos podamos reunirnos aquí”, dice a EL UNIVERSAL.

Por ahora la gente llega de a poco, dejando espacios vacíos y escenarios a media capacidad, pero ella cree que es debido a la hora y que conforme avance el día el recinto se llenará.

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Otros que vinieron desde Hidalgo son Yarin y Orlando, amigos que vinieron a su primer festival en la CDMX, asegurando que es precisamente lo que esperaban, una congregación de toda la República para disfrutar música.

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Pese a ello creen que el cartel quedo a deber con respecto a la edición anterior en la que se presentó Peso Pluma: “Se puede decir que bajó un poquito, pero pues igual porque ya están como en otros niveles esos artistas”.

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Yarin también aprovechó para hablar de la persecución que ha sufrido uno de sus géneros preferidos en los últimos años por parte del Gobierno Mexicano.

“Se me hace muy incongruente, porque al final de cuentas no cambia nada, cada persona decide lo que quiere hacer conforme a lo que escuchuche”, considera.

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