Con música para todas las edades, diversidad de ritmos y con un ji dance que concluyó el festival musical con el que el Metro conmemoró 57 años de servicio a la Zona Metropolitana, desde el 4 de septiembre de 1969.

Liran’ Roll, Aroón y su grupo Ilusión, los Askis, Anxolotes, Saya, la Orquesta del Metro e Interpuesto fueron parte de algunos de los grupos que compartieron sus éxitos musicales, que pusieron a bailar a miles.

Liran’ Roll, Aroón y su grupo Ilusión, los Askis, Anxolotes, Saya, la Orquesta del Metro, Interpuesto y más, compartieron éxitos musicales. 05/09/2026. | Foto: Especial.

Juan Manuel Torreblanca, RoboDJ Rafa Meza, Barbie Williams, Kumbia Live, Orquesta La Típica, Jamaica Sonora, Luca Orozco, Norteños Band, Sonora Son de Vida, Perfume con Aroma de Mujer, Los Karmann Ghia también contribuyeron durante cuatro días consecutivos a festejar en la Glorieta de los Insurgentes.

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La invitación común en la Glorieta era “todos pueden sacar los prohibidos”, refiriéndose a bailar de forma libre y festiva para conmemorar los 57 años del Metro, medio de movilidad que es el principal programa social del Gobierno de la Ciudad de México.

La invitación común en la Glorieta era “todos pueden sacar los prohibidos”, refiriéndose a bailar de forma libre. 05/09/2026. | Foto: Especial.

El director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, a nombre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó agradecimiento especial a todas y cada una de las agrupaciones que participaron de forma gratuita para contribuir a la celebración de los 57 años del Metro, en colaboración con Cultura Metro.

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JACL/cr