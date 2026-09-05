[Publicidad]
Con música para todas las edades, diversidad de ritmos y con un ji dance que concluyó el festival musical con el que el Metro conmemoró 57 años de servicio a la Zona Metropolitana, desde el 4 de septiembre de 1969.
Liran’ Roll, Aroón y su grupo Ilusión, los Askis, Anxolotes, Saya, la Orquesta del Metro e Interpuesto fueron parte de algunos de los grupos que compartieron sus éxitos musicales, que pusieron a bailar a miles.
Juan Manuel Torreblanca, RoboDJ Rafa Meza, Barbie Williams, Kumbia Live, Orquesta La Típica, Jamaica Sonora, Luca Orozco, Norteños Band, Sonora Son de Vida, Perfume con Aroma de Mujer, Los Karmann Ghia también contribuyeron durante cuatro días consecutivos a festejar en la Glorieta de los Insurgentes.
Lee también Detienen a escolta de Farath Coronel "La Diabla"; lo investigan como presunto homicida
La invitación común en la Glorieta era “todos pueden sacar los prohibidos”, refiriéndose a bailar de forma libre y festiva para conmemorar los 57 años del Metro, medio de movilidad que es el principal programa social del Gobierno de la Ciudad de México.
El director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, a nombre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó agradecimiento especial a todas y cada una de las agrupaciones que participaron de forma gratuita para contribuir a la celebración de los 57 años del Metro, en colaboración con Cultura Metro.
[Publicidad]
Asesinato de tecladista de Camilo Séptimo y familia oscila de las 17:30 a las 20:00 horas; Fiscalía da a conocer la cronología del multihomicidio
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Raúl Castro participa en un acto público en Cuba; reaparece tras los rumores sobre su estado de salud
Tendencias
¿Cómo crear una cuenta Llave MX?; guía paso a paso
Estados
Llama Vicente Fox a "partirle la madre a Morena"; plantea una gran alianza opositora
Nación
Hospital General no notificó a la UNAM por brote de salmonelosis que afectó a estudiantes; "nos enteramos por redes sociales"
La Roja
¡Sorprendidos! Detienen a dos sujetos durante cateos realizados en las colonias Morelos y Guerrero
Sergio Flores
¡Luto en la música! El asesinato de Jonathan Meléndez deja un vacío en el indie rock mexicano
Espectáculos
¡Noche de punk! Dead Kennedys volverá a CDMX para ofrecer un concierto gratuito el 11 de septiembre
Fútbol
Atlas vs Atlante: Canal, horario y plataformas para verlo EN VIVO