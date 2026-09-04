Una persona quedó atrapada entre un tren y el andén en la estación Pantitlán de la Línea 9 del Metro, por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizó un corte de energía para auxiliarla.

En redes sociales, el Metro informó que el incidente registrado la mañana del jueves ocurrió cuando el pie de la persona quedó atorado entre el convoy y el andén, lo que interrumpió la energía eléctrica.

Una vez realizadas las maniobras de auxilio, la persona quedó bajo valoración de Seguridad Industrial e Higiene del Metro. El corte provocó afectaciones momentáneas en la circulación de los trenes de la Línea 9.

“El Sistema de Transporte Colectivo exhorta a usuarios a respetar la línea amarilla de seguridad y atender indicaciones del personal del Sistema”, publicó en redes sociales.

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