Cuautitlán Izcalli, Méx.- Elías “N”, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en el mundo artístico como Farath Coronel "La Diabla".

El sujeto se desempeñaba como escolta del hoy occiso, quien participaba en un programa de televisión como vidente.

Al escolta lo investigan por la muerte del integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como "Farath" y/o "La Diabla", quien fue hallado sin vida la mañana del viernes 4 de septiembre, en un inmueble del fraccionamiento Bosques del Lago en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

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“El investigado desempeñaba funciones de elemento de seguridad de la víctima”, puntualizó la FGJEM sobre Elías “N”.

A Farath Coronel, como le conocían en el mundo artístico, de 41 años de edad, lo encontraron sus familiares tendido en el piso de una habitación.

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A Elías “N” lo pusieron a disposición Agente del Ministerio Público para que resuelva su situación jurídica.

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