LA PAZ, BCS.— Autoridades de Baja California Sur activaron medidas preventivas y preparan refugios temporales ante el pronóstico de lluvias intensas para La Paz y Los Cabos, que podrían comenzar la noche de este sábado y prolongarse durante los próximos días.

El Consejo Estatal de Protección Civil fue convocado a sesión extraordinaria la tarde de este sábado ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió que las precipitaciones no están asociadas a un ciclón tropical, sino a una combinación de sistemas atmosféricos y al ingreso de humedad del océano Pacífico.

Rafael Trejo Vázquez, gerente de Meteorología y Climatología del SMN, explicó que una vaguada se desplazará lentamente hacia la península y afectará principalmente las regiones centro y sur del estado.

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“Las lluvias que estamos pronosticando, que serían de muy fuertes a intensas, no son generadas por ningún ciclón tropical”, precisó durante su participación a distancia en la sesión.

Refirió que esta vaguada estaría casi semiestacionaria, cubriendo la porción centro y sur de la entidad, y por ello el pronóstico y la advertencia para extremar precauciones, pues se podrían alcanzar en algunas horas de 75 a 150 milímetros. Hay que recordar que el promedio de lo que llueve anualmente en BCS ronda los 180 milímetros en todo el territorio.

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Advierten por crecida de arroyos

Ante ello, Julio Trasviña, titular local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la ausencia de un ciclón tropical no reduce el riesgo para la población, pues algunos de los episodios de lluvias más severos registrados en Baja California Sur no han estado asociados directamente con huracanes, sino por lluvias y sus estragos.

Recomendó reforzar la vigilancia de cauces y cruces, preparar refugios temporales y mantener las medidas preventivas para la navegación marítima.

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Preparan refugios en La Paz y Los Cabos

El gobernador Víctor Castro Cosío instruyó inspeccionar y habilitar en una primera etapa una decena de refugios temporales en La Paz y Los Cabos, con personal e insumos disponibles desde este sábado para recibir a familias en caso de que las condiciones se compliquen durante la noche o madrugada.

Los refugios temporales cuentan con personal e insumos disponibles desde este sábado para recibir a familias en caso de que las condiciones se compliquen. | Foto: Especial.

“Vale la pena estar prevenidos, que no nos sorprenda en la madrugada”, expresó el mandatario, quien pidió especial precaución ante las corridas de arroyos.

Aunque hasta esta tarde no se han registrado lluvias, las autoridades pidieron reducir la movilidad carretera durante la noche y madrugada, mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y acudir a los refugios o solicitar apoyo para traslado en caso de encontrarse en una zona de riesgo.

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Autoridades militares informaron que permanecen desplegados alrededor de mil 200 elementos en los cinco municipios de Baja California Sur, con los planes DN-III-E y Marina, además de maquinaria y brigadas preparadas para auxiliar a la población ante posibles afectaciones.

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JACL/cr