Metrópoli | 05-09-26 | 17:46 |

La () activó la alerta amarilla por intensificación de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 5 de septiembre en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

Las son. Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza

Las autoridades prevén precipitaciones de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 17:10 y las 20:00 horas.

Lee también

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]