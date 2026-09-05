La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 5 de septiembre en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones en alerta son. Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza

Las autoridades prevén precipitaciones de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 17:10 y las 20:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 05/09/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.



Mantente informado.… pic.twitter.com/LIKoBIZIZM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 5, 2026

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JACL/cr