Como una nueva medida, la Clave Única de Registro de Población (CURP) colocó la leyenda "Persona con reporte de desaparición" sobre el documento, esta sólo es visible para las personas con una ficha de búsqueda.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX explicó que esta ficha sigue activa hasta que quienes la hayan interpuesto realicen el reporte de que localizaron a sus familiares. Esta medida busca mejorar el registro de personas desaparecidas.

Por lo que, ahora, si una persona localizada no da aviso para que se desactivé la ficha, esta situación afectará la realización de trámites en la Ciudad de México, además, evitará mal uso de documentos oficiales.

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¿Cómo desactivo la leyenda"Persona con reporte de desaparición" en mi CURP?

Para hacerlo, deber acudir a la Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), localizado en Avenida Niños Héroes No.102, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí, los funcionarios brindan orientación acerca del proceso con los fines de actualizar el estado de la persona reportada como desaparecida, dar de baja la ficha de búsqueda y garantizar la realización de trámites en la capital del país.

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El CAIBP está abierto de lunes a domingo las 24 horas del día.

Presentan CURP para personas desaparecidas

El pasado 19 de mayo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, anunció que el Registro Nacional de Población (Renapo) identificará la CURP de personas desaparecidas con "Persona con reporte de desaparición" para evitar trámites indebidos por terceros y avisar a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) algún movimiento después de su reporte.

“Eso es un planteamiento de muchas familias que han descubierto que con fecha posterior a la desaparición, alguien hizo uso de la información de sus seres queridos", declaró el subsecretario de derechos humanos, población y migración, Arturo Medina Padilla.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el caso de la Ciudad de México actualmente hay 5 mil 510 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 3 mil 501 son hombres, mil 911 mujeres y 98 de sexo indeterminado.

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