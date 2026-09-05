Al señalar que los logros de Fuerza Civil como "mejor" policía de México son apenas el comienzo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que la institución policial está para compararse ahora con las mejores corporaciones internacionales.

A través de un comunicado dio a conocer que, durante la celebración del Día del Policía, entregó más de 600 grados de ascensos y medallas, el mandatario estatal destacó que Fuerza Civil es la mejor policial nacional en cuanto a desempeño y confianza ciudadana. Además de alcanzar reducciones sin precedentes en los delitos de alto impacto y una inversión de 35 mil millones de pesos en equipamiento y mejora de la calidad de vida y desempeño laboral de sus elementos.

Durante la ceremonia, celebrada en las salas A y B del Cintermex de la Expo Fuerza Civil XV Años Transformando la Seguridad, García recorrió los pasillos para convivir con los policías y sus familias. Asimismo, reiteró el compromiso que les fue encomendado, el cual fue cuidar el nombre de la institución y no tener actos cuestionables que manchen el nombre de la misma.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una ceremonia por el XV aniversario de la Fuerza Civil, donde otorgó mas de 600 medallas y ascensos. Foto: Gobierno de Nuevo León

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En su discurso, el gobernador de Nuevo León destacó todos los equipos comprados para los elementos a fin de salvaguardar su seguridad, así como las armas que estos utilizarán contra el combate a la delincuencia. Entre todos los nuevos equipos se encuentran:

Más de 100 Black Mambas

Mil 200 patrullas pick-up

300 blazer

Policía de camino

9 helicópteros

2 Black Hawk

Se registra reducción de crímenes en agosto

También resaltó que esta entidad es la única con una división aérea. De esta forma, añadió que el mes de agosto hubo una reducción importante en los hechos delictivos de alto impacto como el homicidio con una disminución del 87% en un periodo de 21 años.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una ceremonia por el XV aniversario de la Fuerza Civil, donde otorgó mas de 600 medallas y ascensos. Foto: Gobierno de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una ceremonia por el XV aniversario de la Fuerza Civil, donde otorgó mas de 600 medallas y ascensos. Foto: Gobierno de Nuevo León

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Samuel García enfatizó que al inicio de su administración se comprometió con guardar la seguridad de los 6 millones de ciudadanos de su estado, a quienes describió como "agradecidos" por los logros alcanzados en materia de seguridad.

Finalmente, señaló que este logro se vio reflejado en los datos reportados por el INEGI, en el cual se destaca que Nuevo León ha sido el primer lugar en confianza y primer lugar en desempeño y eficiencia por siete años seguidos.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una ceremonia por el XV aniversario de la Fuerza Civil, donde otorgó mas de 600 medallas y ascensos. Foto: Gobierno de Nuevo León

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