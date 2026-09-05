[Publicidad]
Reynosa, Tamps. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, derivado de diversas denuncias presentadas por comerciantes, se llevaron a cabo acciones de investigación y vigilancia encubierta que permitieron la detención de Edgar Jesús “N”, presuntamente relacionado con el delito de extorsión.
Agentes de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE) implementaron un operativo de vigilancia encubierta en las instalaciones de un comercio dedicado principalmente a la venta de flores, donde se logró la detención en flagrancia del imputado. De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente obligaba a comerciantes del ramo a adquirir materia prima a sobreprecio y exclusivamente en una bodega determinada, condicionando así el desarrollo de sus actividades comerciales.
Para el desarrollo del operativo se contó con la coordinación y apoyo operativo de elementos de la Guardia Estatal, quienes participaron en labores de seguridad durante el despliegue.
Lee también Congreso de Morelos aprueba pensiones doradas a exfuncionarios bajo proceso penal; algunos están acusados de peculado y homicidio calificado
El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes con el objetivo de reunir los datos de prueba necesarios para su judicialización dentro del plazo legal establecido.
Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de procurar justicia para las víctimas de delitos que afectan su patrimonio, seguridad y tranquilidad, así como de combatir la impunidad mediante la investigación y persecución de quienes incurran en conductas delictivas.
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Putin dijo a emisarios de Trump que el Ejército ruso logrará sus objetivos en Ucrania; califican reunión de "muy franca"
Universal Deportes
Liga MX: Atlético de San Luis vs Chivas EN VIVO - Jornada 7 del Apertura 2026
Nación
Rector informa que Universidad de Zacatecas atraviesa crisis financiera; "UAZ no tiene la capacidad de resolver deuda de esta magnitud"
Estados
Fiscalía de Tamaulipas detiene a presunto extorsionador de comerciantes; los forzaba a comprar materia prima a sobreprecio
La Roja
¡Sorprendidos! Detienen a dos sujetos durante cateos realizados en las colonias Morelos y Guerrero
Sergio Flores
¡Luto en la música! El asesinato de Jonathan Meléndez deja un vacío en el indie rock mexicano
Espectáculos
¡Noche de punk! Dead Kennedys volverá a CDMX para ofrecer un concierto gratuito el 11 de septiembre
Fútbol
Atlas vs Atlante: Canal, horario y plataformas para verlo EN VIVO