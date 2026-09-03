En lo que va del actual sexenio han sido asesinados 637 agentes de seguridad pública, se registraron 20 mil 314 personas desaparecidas y fueron descubiertas al menos 617 fosas clandestinas, mientras el fortalecimiento de policías, fiscalías y centros penitenciarios continúa sin respaldo presupuestal, denunció el organismo civil Causa en Común.

En un comunicado, la organización afirmó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha emitido acuerdos para fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, pero las acciones previstas carecen de recursos, por lo que los pendientes en profesionalización, certificación y desarrollo de capacidades permanecen sin atender.

Señaló que los fondos federales destinados a las policías locales están lejos de satisfacer sus necesidades.

Estudios realizados por la organización muestran que la mitad de las corporaciones estatales carece de sistemas de carrera y que sus academias presentan limitaciones de equipamiento e infraestructura.

Prácticamente todas las corporaciones incumplen la obligación de establecer sistemas complementarios de seguridad social y tampoco existen políticas que garanticen la certificación y evaluación del uso de la fuerza de los agentes, indicó.

En el ámbito municipal, la falta de registros públicos actualizados y confiables impide conocer las condiciones en las que operan las mil 574 corporaciones policiales del país.

[Publicidad]

Causa en Común ha documentado en el sexenio al menos 126 movilizaciones de policías por la precariedad laboral: 60 manifestaciones, 58 paros de labores y ocho emplazamientos a paro.

Advirtió que las fiscalías operan sin autonomía ni capacidades suficientes para investigar eficazmente debido a que persisten mecanismos de designación y remoción.

Añadió que enfrentan cargas de trabajo insostenibles y deficiencias en los sistemas de carrera, formación y certificación de ministerios públicos, policías de investigación y peritos.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.