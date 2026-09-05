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Ecatepec, Méx.— El gobierno municipal de Ecatepec entregó mil 560 aparatos auditivos a niños y adultos con problemas de escucha.
La entrega del auxiliar auditivo “no es (solo) un aparato en sí mismo, es la posibilidad de llevar una vida completamente funcional, normalizarla, que los niños puedan ir a la escuela, que los padres puedan también trabajar, hacer sus actividades”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros al encabezar el evento en la explanada de la presidencia municipal.
Cisneros Coss reconoció que en este programa se rebasó la meta, ya que eran mil 200 los que se iban a entregar; sin embargo, al llegar más solicitudes, “dijimos que nadie de los que lo pidió se quede sin este auxiliar auditivo".
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Edith Muñoz Jurado, titular del DIF municipal, destacó el programa Ecatepec te escucha. Sonidos que cambian vidas “nace con un propósito muy claro: que ninguna persona se quede atrás, que todas y todos puedan escuchar, participar, aprender, convivir y disfrutar plenamente cada momento de su vida”.
A la entrega de los aparatos acudió como padrino de honor el actor y conductor Raúl Araiza, quien reconoció los beneficios del programa.
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JACL/cr
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