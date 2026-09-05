Autoridades de la alcaldía Coyoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), realizaron un operativo de reordenamiento del espacio público en inmediaciones del Hospital de La Ceguera, en el Barrio San Lucas.

En el dispositivo se revisaron permisos de los comerciantes de la zona, quienes al no mostrarlos accedieron a retira los puestos semifijos.

Personal de Vía Pública retiró bancos, mesas y otros enseres colocados anexos a los puestos, ya que excedían el espacio autorizado, en el caso de los puestos que cuentan con cédula. También se quitaron bienes mostrencos que ocupaban áreas de uso peatonal y vial.

La alcaldía aseguró que había estructuras metálicas que ocupaban un carril completo de la calle.

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Personal de Vía Pública retiró bancos, mesas y otros enseres. 05/09/2026. | Foto: Especial.

La alcaldía detalló que varios de los puestos no contaban con cédula para la venta en el espacio público y los que sí, datan de la década de los 80’s y 90’s, y que en la presente administración no se ha otorgado ningún permiso nuevo para comerciantes.

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El alcalde, Giovani Gutiérrez, dijo que estás acciones buscan liberar acceso y el espacio para transitar.

“Quienes viven, trabajan, estudian o acuden a esta zona, puedan transitar de manera segura y ordenada. Mantener libres los accesos y las vialidades es una tarea permanente que nos permite cuidar a la ciudadanía y responder de mejor manera ante cualquier emergencia”.

La acción se realizó en atención a respuestas a solicitudes vecinales y a garantizar una circulación segura en la zona de alta afluencia.

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