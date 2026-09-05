La tarde de este sábado 5 de septiembre se registra un incendio en la zona industrial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

De acuerdo con el gobierno de la entidad, el siniestro ocurrió en la empresa "Quimitec", localizada en la calle Tenayuca, en la zona centro del municipio.

"Lo que se está quemando en ese momento son algunas pipas que contienen diésel", indicó el director de Protección Civil y Bomberos, Genaro Israel Anita.

Bomberos de Tlalnepantla atienden un incendio en una fábica de la zona industrial. 05/09/2026. | Foto: Cortesía Gobierno de Tlalnepantla de Baz.

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De acuerdo con el gobierno municipal, hay cuatro personas lesionadas por quemaduras, las cuales fueron trasladadas al Hospital de Lomas Verdes.

El jefe de bomberos municipal explicó que todo su equipo municipal trabaja en controlar el siniestro, labores a las que ya se sumaron elementos de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

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Para controlar el siniestro se sumaron bomberos de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. 05/09/2026. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Por su parte, el jefe Vulcano Cova informó en su cuenta de X que células de Bomberos de la Ciudad de México también laboran en el siniestro.

#AlMomento, informo que acudimos en apoyo a un incendio en la Colonia Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/26fBNuwB4h — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 5, 2026

Autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona y abrir paso a las unidades de emergencia.

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JACL/cr