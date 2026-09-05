[Publicidad]
La tarde de este sábado 5 de septiembre se registra un incendio en la zona industrial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
De acuerdo con el gobierno de la entidad, el siniestro ocurrió en la empresa "Quimitec", localizada en la calle Tenayuca, en la zona centro del municipio.
"Lo que se está quemando en ese momento son algunas pipas que contienen diésel", indicó el director de Protección Civil y Bomberos, Genaro Israel Anita.
Lee también Caja fría con cantidad millonaria de criptomonedas, el motivo del multihomicidio en Atizapán: Fiscalía; Diego fue por tacos tras crimen
De acuerdo con el gobierno municipal, hay cuatro personas lesionadas por quemaduras, las cuales fueron trasladadas al Hospital de Lomas Verdes.
El jefe de bomberos municipal explicó que todo su equipo municipal trabaja en controlar el siniestro, labores a las que ya se sumaron elementos de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.
[Publicidad]
Por su parte, el jefe Vulcano Cova informó en su cuenta de X que células de Bomberos de la Ciudad de México también laboran en el siniestro.
Autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona y abrir paso a las unidades de emergencia.
Detenidos por caso de tecladista de Camilo Séptimo están acusados de homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad animal
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Raúl Castro participa en un acto público en Cuba; reaparece tras los rumores sobre su estado de salud
Tendencias
¿Cómo crear una cuenta Llave MX?; guía paso a paso
Estados
Llama Vicente Fox a "partirle la madre a Morena"; plantea una gran alianza opositora
Nación
Hospital General no notificó a la UNAM por brote de salmonelosis que afectó a estudiantes; "nos enteramos por redes sociales"
La Roja
¡Sorprendidos! Detienen a dos sujetos durante cateos realizados en las colonias Morelos y Guerrero
Sergio Flores
¡Luto en la música! El asesinato de Jonathan Meléndez deja un vacío en el indie rock mexicano
Espectáculos
¡Noche de punk! Dead Kennedys volverá a CDMX para ofrecer un concierto gratuito el 11 de septiembre
Fútbol
Atlas vs Atlante: Canal, horario y plataformas para verlo EN VIVO