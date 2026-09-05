Metrópoli | 05-09-26 | 18:26 | Actualizada | 05-09-26 | 19:19 |

La tarde de este sábado 5 de septiembre se registra un en la zona industrial de , Estado de México.

De acuerdo con el gobierno de la entidad, el ocurrió en la empresa "Quimitec", localizada en la calle , en la zona centro del municipio.

"Lo que se está quemando en ese momento son algunas pipas que contienen diésel", indicó el director de Protección Civil y Bomberos, Genaro Israel Anita.

Bomberos de Tlalnepantla atienden un incendio en una fábica de la zona industrial. 05/09/2026. | Foto: Cortesía Gobierno de Tlalnepantla de Baz.
Bomberos de Tlalnepantla atienden un incendio en una fábica de la zona industrial. 05/09/2026. | Foto: Cortesía Gobierno de Tlalnepantla de Baz.

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De acuerdo con el gobierno municipal, hay cuatro personas lesionadas por quemaduras, las cuales fueron trasladadas al Hospital de Lomas Verdes.

El jefe de bomberos municipal explicó que todo su equipo municipal trabaja en controlar el siniestro, labores a las que ya se sumaron elementos de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

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Para controlar el siniestro se sumaron bomberos de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. 05/09/2026. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
Para controlar el siniestro se sumaron bomberos de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. 05/09/2026. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Por su parte, el jefe Vulcano Cova informó en su cuenta de X que células de Bomberos de la Ciudad de México también laboran en el siniestro.

Autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona y abrir paso a las unidades de emergencia.

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JACL/cr

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