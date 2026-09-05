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Padres de familia de una escuela primaria ubicada en la Unidad Ermita Iztapalapa, realizan un bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Generalísimo Morelos, para pedir intervención en el plantel debido a supuestos daños estructurales.
Los manifestantes aseguran que un muro de la escuela Nicolás García de San Vicente está dañado desde el sismo de 2017, lo cual representa un riesgo para los alumnos.
Asimismo, denunciaron la falta de apoyo de autoridades escolares en el caso, a una semana de que el ciclo escolar inició.
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Los padres de familia no permiten el paso de los vehículos en dirección al centro de la ciudad por lo que se registra un embotellamiento.
El flujo vehicular en el otro sentido de Calzada Ignacio Zaragoza se encuentra habilitado por lo que la circulación fluye sin contratiempos.
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