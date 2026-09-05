Desdes Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, en el arranque de los eventos en México para rendir cuentas con motivo de su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se reinvindica como un gobierno del pueblo y eso nunca va a cambiar.

La mandataria federal aseveró que la esencia de la transformación radica en no alejarse de las necesidades de las familias mexicanas, asegurando que se gobierna exclusivamente por y para la ciudadanía y que nunca se traicionará la confianza depositada en el proyecto.

Durante su intervención, echó abajo las versiones sobre un presunto distanciamiento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

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Indicó que existe una continuidad plenamente convencida del proyecto de la Cuarta Transformación (4T) y que las especulaciones acerca de presuntas divisiones internas carecen de fundamento, debido a que ambos forman parte del mismo movimiento que busca la equidad y la justicia social en el país.

Sheinbaum recrimina políticas de administraciones pasadas

En este marco, Sheinbaum hizo un repaso por las últimas administraciones para recriminar el impacto de las políticas aplicadas durante el periodo neoliberal.

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Señaló a Carlos Salinas de Gortari por el remate de las empresas de la nación a unos cuantos grupos; a Ernesto Zedillo por la contratación de la deuda del Fobaproa que aún condiciona el presupuesto público; a Felipe Calderón por la estrategia de seguridad y los señalamientos contra sus mandos policiales; y a Enrique Peña Nieto por el aumento de la pobreza y la corrupción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su gira de rendición de cuentas en Jalisco, después de su Segundo Informe de Gobierno. Foto: Presidencia de México

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Después de la reunión del expresidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006), y el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, la titular del ejecutivo federal calificó al exmandatario guanajuatense como un traidor a la democracia, recordando el proceso de desafuero impulsado en 2005 con el objetivo de intentar frenar la contienda electoral de López Obrador.

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Pablo Lemus no acompaña a Sheinbaum

Cabe decir que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no acompañó a la mandataria en esta parada de su gira de rendición de cuentas, marcando un contraste con otros estados donde los mandatarios locales se han sumado a los actos oficiales.

Este viernes en Aguascalientes, la gobernadora panista Teresa Jiménez fue abucheada al tomar el micrófono, lo que obligó a la propia presidenta a intervenir de forma directa para solicitar respeto y mantener el orden ante los asistentes.

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Claudia Sheinbaum defendió el formato de llevar los informes de gobierno a los estados durante todo el mes de septiembre, destacando que el modelo del humanismo mexicano ha dejado resultados en la redistribución de la riqueza.

Entre estos avances, subrayó la recuperación del salario mínimo —el cual pasó de 2,500 pesos en 2018 a más de 9,500 pesos en 2026— junto con niveles récord en inversión extranjera directa y la solidez de la moneda nacional, elementos que respaldan la vigencia del principio de apoyar prioritariamente a quienes más lo necesitan.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su gira de rendición de cuentas en Jalisco, después de su Segundo Informe de Gobierno. Foto: Presidencia de México

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