Ciudad Juárez, Chih. - La tarde de este sábado se llevó a cabo el festejo número 32 de Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, una joven víctima de desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el 2011.

Su madre, la señora Anita Cuéllar, realizó la actividad en el Memorial Permanente de las Personas Desaparecidas que se localiza en el Parque Borunda de esta localidad, hasta donde llevó un pastel y la foto de su hija.

Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, quien desapareció el 7 de julio del 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando apenas tenía 16 años de edad.

Su madre, la señora Anita Cuéllar, se ha dedicado a buscarla y a realizar acciones como esta, para recordarla . 05/09/2026. | Foto: Especial.

Lee también Aseguran presunto narcolaboratorio de metanfetaminas y fentanilo en zona serrana de Chihuahua; no se reportan detenidos

Su madre contó a El UNIVERSAL en el mes de agosto que su hija era una joven estudiante y muy querida por su familia, que desapareció al salir a buscar un empleo en vacaciones y ya no regresó a casa.

A raíz de ello, su mamá se ha dedicado a buscarla y a realizar acciones como esta, para recordarla y también en apoyo a otras madres buscadoras en la ciudad.

[Publicidad]

En el memorial se encuentra un mural con el rostro de Jessica y fue ahí donde esta tarde se colocó un pastel en colores azul turquesa y blanco, velas, unas flores y la imagen con su mamá, para así festejar su cumpleaños.

Esta no es la primera actividad de este tipo que realiza doña Anita, ya que recientemente impulsó una campaña para que las pesquisas de jóvenes desaparecidas y también de hombres fueran publicadas en la ciudad y tuvieran mayor visibilización.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr