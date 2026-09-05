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Culiacán, Sin. A 5 de Sep.- En reunión con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, los mandos militares y navales, el sector hotelero y de servicios de Mazatlán, plantearon inyectar mayores recursos a la promoción turística y reforzar la seguridad en los corredores turísticos utilizados por los cruceristas en sus recorridos por el puerto.
También, solicitaron un programa de fortalecimiento del sector turístico, el mejoramiento de la infraestructura urbana, ampliar la conectividad aérea con Estados Unidos y Canadá e implementar en esos países campañas promocionales de visitas.
El sector hotelero y de servicios de Mazatlán pidieron que se mantenga una mesa de trabajo periódica en la que participen las fuerzas armadas y de seguridad estatal para evaluar los avances que se obtengan en la seguridad y la afluencia de visitantes.
Durante la reunión de trabajo con los hoteleros, en la que estuvieron presentes el comandante de la Tercera Región Militar, el general Alejandro Vargas; el comandante de la Cuarta Región Naval, vicealmirante Felipe Santillán Murillo, se informó que como parte de la estrategia de seguridad, Mazatlán cuenta con la presencia de 8 mil 366 efectivos.
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Sinhue Téllez López, Secretario de Seguridad Pública del Estado explicó que en despliegue de las fuerzas federales y estatales, se tienen focalizadas las acciones en las ciudades de Culiacán, con 8 mil 800 efectivos y Mazatlán, con 8 mil 366.
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En su exposición dijo que los índices delictivos van a la baja en un 43.5 por ciento en homicidios dolosos, tomando en cuenta que en junio de 2025, se tuvo 207 casos, contra 117 que se tuvo en agosto de este año.
Al intervenir en la reunión, la mandataria estatal interina, Domínguez Nava afirmó que Mazatlán tiene mucho que dar al turismo local, nacional e internacional, por lo que se tiene la confianza en que se puede recuperar las visitas por lo que se trabaja a marchas forzadas para lograr los objetivos.
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