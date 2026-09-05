La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) atraviesa una de las crisis financieras más complejas de su historia y no tiene capacidad para resolver por sí sola la deuda acumulada, afirmó el rector Ángel Román Gutiérrez, quien anunció el comienzo de una Reforma Integral Universitaria y pidió una solución estructural acordada con los gobiernos estatal y federal.

Durante su Primer Informe de Labores, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, el rector sostuvo que ningún plan de ahorro interno puede reemplazar una respuesta conjunta de las autoridades ante esta situación.

“La UAZ no tiene la capacidad de resolver por sí sola una deuda de esta magnitud”, afirmó en la ceremonia realizada en el Teatro Fernando Calderón.

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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) apoyó la ruta de saneamiento financiero y la reforma estructural anunciadas por la rectoría de la Universidad.

El secretario general ejecutivo de dicha Asociación, Luis González Placencia, comentó que la estabilidad de la UAZ representa un activo de seguridad nacional y un motor de transformación social, debido a su función en la formación de profesionistas y en el acceso a la educación pública.

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"Reconocer dificultades no es debilidad"

Dijo que reconocer las dificultades económicas de una institución no representa una admisión de debilidad, más bien un acto de responsabilidad que puede generar confianza ante los distintos órdenes de gobierno.

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En el informe, el titular de la Asociación de Universidad e Instituciones de Educación Superior dejó de lado el mensaje que había preparado y expresó su respaldo al discurso de Román Gutiérrez, al cual que calificó como “honesto y valiente”.

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Agregó que “dar la cara” y hacerse cargo de la realidad financiera permite transitar de la incertidumbre hacia la reconstrucción institucional, además de constituir un requisito con el fin de alcanzar una solución de fondo.

El secretario general ejecutivo de esta Asociación explicó que las universidades mexicanas se encuentran inmersas en una “policrisis”, concepto atribuido al sociólogo Edgar Morin para describir la convergencia simultánea de problemas estructurales, financieros y sociales.

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Rechazan concepto de "Universidades en crisis"

Indicó que la ANUIES rechaza la estigmatización de algunas instituciones bajo la denominación de “universidades en crisis”, porque las tensiones que enfrenta el sistema de educación superior necesitan colaboración entre las instituciones y las autoridades.

“La universidad no es una carga administrativa, es la institución donde se construye el orgullo y el futuro de Zacatecas”, afirmó González Placencia. Añadió que los ingenieros, médicos y abogados formados en sus aulas constituyen un activo estratégico que justifica el apoyo público.

Durante su comparecencia ante el Consejo Universitario, representantes de los poderes de la entidad, integrantes de la comunidad universitaria y sociedad zacatecana, el rector Ángel Román Gutiérrez aseguró que la universidad pública debe explicar con claridad el empleo de sus recursos, los problemas que enfrenta y las decisiones necesarias con la finalidad de transformarse.

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Sostuvo que dirigir una universidad autónoma no consiste nada más en administrar, más bien en escuchar, resolver y responder con corresponsabilidad.

UAZ mantiene presencial

A pesar de las condiciones financieras adversas, agregó, la UAZ mantiene su actividad académica y su presencia social como la institución educativa más antigua y de mayor alcance en Zacatecas, además de representar para miles de jóvenes una opción de acceso a la educación media superior y superior.

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Entre las acciones hechas durante el periodo, el rector destacó el inicio del proceso de autoevaluación académica, administrativa, de investigación, vinculación e internacionalización, para obtener por primera vez la acreditación institucional ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

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Asimismo, mencionó la aplicación, por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del Protocolo de actuación para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual, cuya vigilancia corresponde a la Coordinación de Igualdad.

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De acuerdo con el rector, actualmente existen comités de primer contacto en todas las unidades académicas de la Universidad.

Román Gutiérrez atribuyó la crisis financiera a la acumulación de decisiones tomadas por administraciones anteriores y defendió que el financiamiento de la educación superior pública es una responsabilidad del Estado mexicano.

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Por ello, sostuvo que un presupuesto suficiente para las universidades debe considerarse una inversión social estratégica y no un privilegio.

La administración universitaria puso en marcha medidas de contención y disciplina financiera, bajo el principio de que las autoridades no pueden exigir sacrificios que no estén dispuestas a asumir primero. El comunicado no detalló las acciones específicas.

Respecto de la Reforma Integral Universitaria, el rector aclaró que no representa una solución inmediata al déficit financiero de corto plazo. Explicó que su propósito será normativo, académico y administrativo para establecer condiciones de planeación, evaluación e innovación y evitar que las causas estructurales de la crisis se repitan.

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