Tendencias | 05-09-26 | 16:31 |

La (SSC) de la Ciudad de México a través de la Unidad de Policía Cibernética alertó a la ciudadanía sobre una modalidad de estafa a través de .

De acuerdo con el organismo, el modus operandi del fraude consiste en crear alerta por supuestas multas relacionadas con adeudos por arrendamiento de inmuebles.

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Los delincuentes presionan a las víctimas para realizar transferencias rápidas. Foto: Freepik
Los delincuentes presionan a las víctimas para realizar transferencias rápidas. Foto: Freepik

¿En qué consiste esta forma de estafa?

Para captar la atención los delincuentes envían mensajes de texto (SMS), correos electrónicos, vía WhatsApp o aplicaciones de mensajería haciéndose pasar por administradores, dueños o autoridades.

Ante ello, los mensajes piden una cantidad a pagar inmediatamente o, con un plazo menor a 24 horas para evitar sanciones mayores, presionando a las víctimas para realizar transferencias rápidas.

A través de este método los ciberdelincuentes pueden:

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  • Realizar robos de identidad
  • Robar datos bancarios
  • Hacer cargos no autorizados
  • Realizar suplantación digital.

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El modus operandi del fraude consiste en crear alerta por supuestas multas relacionadas con adeudos. Foto. Pexels
El modus operandi del fraude consiste en crear alerta por supuestas multas relacionadas con adeudos. Foto. Pexels

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales para evitar la estafa?

  • Verificar con el administrador que el adeudo y la multa sean verdaderos
  • No realizar pagos sin confirmar previamente la información
  • No ingresar a enlaces enviados por números desconocidos
  • Reportar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes
  • Desconfiar de mensajes que exijan pagos inmediatos o amenacen con sanciones

¿Cómo realizar la denuncia?

Para reportar cualquier intento de fraude o actividad sospechosa, puedes contactar a la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. La SSC también hace la invitación a mantenerse informado mediante sus redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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dcs

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