La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que concluyó la realización de las 55 Ferias de Regreso a Clases 2026, que se llevó a cabo en diversos puntos del país, con una afluencia de casi 203 mil personas y la participación de 1 mil 258 proveedores.

A través de un comunicado, explicó que entre las ferias con mayor asistencia destacaron las sedes de Plaza Valladolid, en Morelia, Michoacán, que contó con 45 mil personas y 50 proveedores; Plaza de los Fundadores, en Irapuato, Guanajuato, que registró 20 mil 300 asistentes y 12 comerciantes; la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, en Ciudad de México, que tuvo una afluencia de unas 20 mil personas y 60 proveedores; y Durango, Durango, que recibió en la Plaza IV Centenario a 15 mil 300 personas y 25 proveedores.

Adicionalmente, la feria de Ecatepec de Morelos, Estado de México, instalada en la Explanada Central tuvo la asistencia de 15 mil personas, y la participación de 27 proveedores; el Auditorio Municipal de Reynosa, Tamaulipas, contabilizó 10 mil consumidoras y consumidores y 26 proveedores.

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Añadió que 9 mil personas y 15 expendedores se dieron cita en el Parque Central, Ciudad Juárez, Chihuahua; en la Expo Reforma acudieron cerca de 10 mil personas, quienes también pudieron asistir a pláticas informativas sobre consumo responsable, nutrición y el uso de la tecnología en la infancia.

La dependencia detalló que personal de la institución impartió talleres de Tecnología Doméstica para elaborar productos como gel para el cabello y jabón líquido corporal, mientras que el stand del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor expuso los procesos técnicos y científicos que se aplican en sus Estudios de Calidad.

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La Profeco reiteró su compromiso de vigilar de manera permanente el respeto a los derechos de los consumidores e invitó a denunciar abusos o irregularidades a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), en las redes sociales X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial), o mediante los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

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