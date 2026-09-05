El debut de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría en Polonia no fue el esperado, tanto por el resultado como por la forma en la que se presentó. El Tri tenía la victoria ante Benín en sus manos y la dejó escapar en los últimos minutos, dejando un sabor agridulce de cara al segundo partido de la fase de grupos.

Más que ganar un punto, se perdieron dos. El entrenador brasileño del Tri, Doriva Bueno, se lamentó el empate contra el conjunto africano y mencionó que su equipo deberá corregir los errores de este debut si desea avanzar.

“Creo que es un resultado negativo porque teníamos el triunfo en la mano y acabamos cediendo un empate, pero terminamos sumando un punto y es mejor que no sumar nada, entonces si es positivo o negativo depende mucho de cómo lo veamos nosotros”, mencionó al terminar el partido.

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Contrario a la reacción de los aficionados, al estratega de la Selección Mexicana no le sorprendió el empate ante el rival que, a priori, era el más sencillo del Grupo A.

“Creo que fue un juego donde nosotros ya sabíamos que sería así, con Benín buscando contraataques, esperando hacer una jugada que nosotros sufriríamos, y fue justamente así como llegaron al gol y también con el penalti”, explicó.

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“Son cosas que pasan y que obviamente se tienen que corregir para el próximo juego y estar más consolidados en esas zonas que es super importante”, agregó.

México comparte grupo con Polonia y Argentina, y su próximo enfrentamiento será con las anfitrionas, que golearon a la Albiceleste en su debut. El Tri comenzó la Copa del Mundo con el pie izquierdo, y si desea avanzar, tendrá que dar un golpe de autoridad e imponerse al conjunto europeo.

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