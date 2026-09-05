Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el sábado que atacaron varias embarcaciones, incluidas algunas supuestamente vinculadas a Estados Unidos, en represalia por los ataques de Washington contra tres petroleros iraníes.

Los Guardianes afirmaron en Telegram que habían "apuntado contra tres petroleros en la ruta no autorizada del estrecho de Ormuz y tres buques afiliados" a Estados Unidos. Al mismo tiempo advirtieron a otros barcos que no intenten transitar por rutas no aprobadas.

Fuerzas estadounidenses atacaron tres petroleros iraníes después de que buques de guerra de la Armada fueran atacados con misiles balísticos, informó el sábado el ejército estadounidense, advirtiendo que, "de ser necesario, destruiría la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán". Los expertos calificaron el hecho como una peligrosa escalada, tras los anteriores ataques iraníes en el mar dirigidos contra buques mercantes.

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Los ataques, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump intentara minimizar el conflicto calificándolo de "asunto sin importancia" , mantienen un nuevo giro hacia la lucha armada tras seis meses de guerra intermitente que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra el país el 28 de febrero. Ambas partes han intentado infligir daño militar y económico, y las negociaciones han fracasado.

Según el comunicado militar, un portaaviones y un destructor estadounidenses evadieron “múltiples ataques iraníes no provocados” mientras patrullaban la región y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. No se especificó cuándo se dispararon los misiles iraníes. El comunicado añadió que dos petroleros iraníes quedaron “inmovilizados permanentemente” y el tercero, que no transportaba carga, fue destruido.

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El comunicado estadounidense calificó a los buques cisterna como parte de una red clandestina que ayuda a financiar a la poderosa Guardia Revolucionaria iraní y a sus grupos armados afines en la región.

Un portavoz del mando militar conjunto de Irán advirtió posteriormente que los ataques contra buques militares estadounidenses serían más severos si Estados Unidos continúa interfiriendo con el transporte marítimo iraní, según informó la cadena estatal.

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El hecho de que Irán atacara un portaaviones estadounidense con un misil balístico "indica que Teherán está cada vez más dispuesto a aceptar riesgos que antes intentaba evitar, incluyendo la amenaza directa a algunos de los activos militares estadounidenses más importantes de la región", dijo Danny Citrinowicz, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, en X.

Irán había informado de un ataque cerca de la isla de Kharg

Anteriormente, la televisión estatal iraní había informado que cuatro misiles estadounidenses impactaron un petrolero a unos 10 kilómetros de la isla de Kharg, donde se encuentra una terminal por la que el país exporta la mayor parte de su petróleo. La isla de Kharg ha sido blanco de ataques repetidos durante la guerra, incluyendo bombardeos estadounidenses contra instalaciones militares en marzo.

Estados Unidos informó que un petrolero fue alcanzado frente a la isla de Kharg y otro cerca de Jask, al este del estrecho de Ormuz. El petrolero vacío fue alcanzado en el golfo de Omán, y Estados Unidos indicó que su tripulación recibió la orden de abandonar el barco. El comunicado incluyó lo que denominó imágenes de video de los impactos.

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