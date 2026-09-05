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Cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo la Unión Tepito, Donovan "N", José "N", Karla "N" y Harmuni "N", fueron capturados en la alcaldía Cuauhtémoc y en Coyoacán por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, en posesión de metanfetamina, cocaína y marihuana.
La SSC comunicó que la captura de Donovan y José se realizó en seguimiento a una carpeta de investigación, derivada de la cual se emitieron dos órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas con apoyo de personal de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).
Los cateos se realizaron en inmuebles de las colonias Morelos y Guerrero, donde se detuvo a los hombres de 38 y 20 años de edad.
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También se aseguraron 100 gramos de metanfetamina, 200 gramos y 200 dosis de cocaína, así como 200 gramos y 112 dosis de marihuana.
Mientras que Karla y Harmuni fueron detenidas en la alcaldía Coyoacán en posesión de dos bolsas con aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana, además de una maleta y un arma de fuego.
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Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
afcl
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