Durante la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se han canjeado 2 mil 87 armas de fuego a través del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el cual es realizado en módulos instalados en recintos religiosos de las 16 alcaldías.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, las armas fueron entregadas por la ciudadanía en el periodo de octubre de 2024 a agosto de 2026.

De las 2 mil 87 armas de fuego entregadas mediante el programa, mil 494 son cortas, 425 largas y 168 son granadas.

Además, en ese lapso se canjearon 73 mil 192 estopines y/o cápsulas detonantes así como 130 mil 997 cartuchos, se detalló en el Informe.

En tanto que, en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz en la Ciudad de México participaron mil 339 personas, de las cuales 439 fueron mujeres, lo que corresponde a 33%; mientras que mil 900 fueron hombres, equivalente a 67 %.

Las mil 339 personas que canjearon algún arma de fuego acudieron a alguno de los 114 módulos de canje instalados en distintas parroquias de las 16 alcaldías de la capital.

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También se canjearon a las infancias un total de 700 juguetes bélicos por libros.

En materia de difusión, se distribuyeron 2.2 millones de volantes informativos y se fomentó la relevancia de deshacerse de armas en los hogares a través de actividades de difusión mediante perifoneo, semáforos informativos, colocación de carteles y lonas.

En estas actividades participaron elementos y personal de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia católica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, PILARES y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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El programa para el canje de armas, de acuerdo con el Informe de Gobierno, “desde su creación en 2019, esta acción ha contribuido de manera significativa a reducir los factores de riesgo asociados a la posesión de armas de fuego, promoviendo su entrega voluntaria, anónima y segura por parte de la ciudadanía, bajo los principios de prevención, no violencia y construcción de paz”.

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