El Consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora emitió una alerta para sus ciudadanos ante posibles amenazas.

Detalló que "debido a información acerca de amenazas, las actividades del gobierno estadounidense en Nogales, y los viajes hacia ahí, se han restringido únicamente a movimientos esenciales durante las horas de luz del día. Estamos alertando a los ciudadanos de EU sobre esta amenaza y el cambio en la postura".

Recordó que "la Alerta de Viajes de EU designa a Sonora como un área de Nivel 3 (Reconsiderar el Viaje).

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A sus ciudadanos les pidió "ejercer mayor precaución y estar atento a su entorno", además, de "buscar refugio en caso de un incidente, notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las fuerzas del orden mexicanas", y "monitorear los medios locales para actualizaciones".

En agosto, diferentes instituciones de gobierno local, estatal y federal reforzaron la seguridad e inclusive, en algunos casos, suspendieron actividades tras la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos sobre una posible amenaza en Mexicali.

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La alerta fue difundida el 24 de agosto por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. El aviso no especificó la naturaleza de la amenaza ni señaló públicamente un objetivo concreto, pero recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos a su entorno, buscar refugio en caso de un incidente y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.

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