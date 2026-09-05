Todo está listo para que este domingo la Leagues Cup tenga a su primer campeón mexicano dentro del nuevo formato del torneo que disputan los clubes de la Liga MX y la MLS.

Toluca y Monterrey se dan cita en el Shell Energy Stadium para disputar la final de esta competencia, en la que uno de ellos hará historia para el futbol nacional y el otro deberá irse con las manos vacías.

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Ante la expectativa que genera esta final, consultamos a algunas IA para conocer sus pronósticos de cara al duelo definitivo y saber a quién ven como campeón y por qué.

Toluca vs Monterrey: El pronóstico de la IA para la final de la Leagues Cup 2026

De acuerdo con el análisis hecho por la Inteligencia Artificial, los Diablos Rojos del Toluca se colocan como los futuros campeones de la Leagues Cup.

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Con un favoritismo del 55 por ciento, el equipo choricero se impone al 45 por ciento que tienen los Rayados para ser monarcas del torneo.

Toluca se coloca como el próximo campeón por su contundente victoria de 2-0 sobre León, mientras que Monterrey empató 2-2 con América y definió su boleto a la final en los penaltis, por lo que la IA se inclina hacia el lado escarlata.

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Toluca vs Monterrey: Resultados probables según la IA para la final de Leagues Cup