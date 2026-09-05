Este fin de semana en Monza, durante la calificación del Gran Premio de Italia, la Fórmula 1 recibió una bocanada de aire fresco con la pole position del Alpine de Pierre Gasly, la primera para el equipo francés en su todavía corta historia, pero que muestra la evolución del equipo dirigido por el italiano Flavio Briatore, quien tomó la riendas en 2025 tras la renuncia de Oliver Oakes.

La hazaña del expiloto de Red Bull confirma que de la mano del polémico Briatore, Alpine está rebasando en su desempeño a escuderías como Haas, Audi, Aston Martín y hasta el propio Ferrari, equipos que han demostrado como la escudería de Maranello que están estancados sin poder dar un contundente golpe en la mesa.

Alpine es ya la sexta fuerza de la parrilla y está a sóo tres puntos de los Racing Bulls. Briatore, ave de muchas tempestades y que se fue de la máxima categoría en 2009, luego del sonado escándalo, el famoso Crash Gate de 2008 que de hecho le valió la expulsión del paddock (aunque un tribunal anuló la sanción en 2010, ha llevado a Alpine hacia lo que hoy parece la dirección correcta.

Por el lado del dinero, trajo jugosos patrocinios, como el de la marca Gucci, apretando tuercas dentro de la escudería francesa y haciéndose del control del equipo del que comenzó como asesor en 2024.

Recordemos que Flavio fue el artífice de los dos primeros títulos de Michael Schumacher con Benetton y posterior hizo lo propio con Fernando Alonso en Renault.

A lo largo de la presente temporada, Alpine, construido bajo los cimientos que le heredó Renault (ambas marcas del mismo grupo automotriz) ha sabido ubicarse al menos con alguno de sus dos autos en Q3.

Pero este fin de semana logró cambiar el status quo del Gran Circo que prácticamente sólo espera para saber cuál de los Mercedes obtuvo la posición de privilegio o si McLaren podrá quitársela como en las dos últimas ocasiones.

Pero apareció Gasly para, sin rebufo de su compañero Franco Colapinto, tomar por asalto la primera línea de parrilla, y no fue necesariamente un golpe de suerte, sino fruto del trabajo. Consumar el podio ya será otra historia, pero demuestra que Alpine va en la dirección correcta y que en 2027 podría ser el verdadero “caballo negro”, ahora con más dinero para desarrollar el auto.

Para muchos, Briatore es parte de un pasado exitoso, pero oscuro, capaz de hacer lo que sea por ganar, y que nunca debería haber regresado a la F1; incluso siendo italiano pesa sobre él una aura tipo Vito Corleone (el de la cinta El Padrino), que habla poco pero cuando lo hace sacude el árbol, acostumbrado a hacer las cosas a su manera.

Para otros, es la muestra viva de que para dirigir un equipo de Fórmula 1 (o la empresa que sea) se necesitan liderazgos claros, definidos y contundentes, que no sólo inspiren, sino que aporten las herramientas necesarias, como en su momento lo hicieron Ron Dennis en McLaren, Jean Todt en Ferrari o el mismo Christian Horner en Red Bull o Toto Wolff en Mercedes.

Hoy Alpine tiene no sólo ese liderazgo, sino dinero, el motor Mercedes y dos muy buenos pilotos. ¿Alguien lo vio venir?