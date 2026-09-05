Cruz Azul vuelve al Estadio Banorte con la misión de dejar atrás un inicio irregular y confirmar que la reacción que tuvo en Aguascalientes la semana pasada no fue casualidad. Enfrente tendrá a un Santos que sigue sin ganar.

Ambos equipos viven realidades muy distintas en la clasificación. El conjunto celeste es décimo, con nueve puntos, tres victorias y tres derrotas, 11 goles a favor y 11 en contra. Los Guerreros son penúltimos, en el sitio 17, con apenas una unidad.

Además, habrá un condimento especial para los cementeros: Erik Lira volverá a estar disponible, después de que se cayó su venta al Mónaco en el último día de mercado, porque el club francés no liberó plaza de extranjero. Sumado a que se concretó la llegada de Alan Mozo procedente de Pachuca para reforzar el lateral. La mala noticia es que Carlos Rotondi y Gonzalo Piovi siguen lesionados.

La Máquina ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, mientras que los de la Comarca tienen un triunfo. Con el regreso de Lira y el apoyo de su gente, los celestes buscarán su segunda victoria al hilo para meterse a zona de Liguilla y llegar con más confianza a lo que se viene, que es el Clásico Joven contra América y la Campeones Cup contra el Inter Miami de Leo Messi.