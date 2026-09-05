Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" como medida cautelar por el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, por lo que permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, conocido como Penal de Barrientos.

En audiencia inicial se dio a conocer que ambos sujetos son investigados por los delitos de homicidio calificado en contra de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, así como de Aleyda, quien era empleada doméstica de la familia.

A Diego Sebastián y Gerardo también se les acusa del delito de interrupción del embarazo, dado que Ana Paula tenía cuatro meses de gestación al momento del crimen. En el caso de Diego, también se le señala por crueldad animal, por el asesinato del perro de la familia.

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La defensa legal de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, luego de que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México les formuló imputación por los delitos de homicidios calificado, homicidio en agravio de mujer y menor de edad, interrupción del embarazo y crueldad en contra de un ser sintiente.

La continuación de la audiencia inicial, que para el caso solo de la formulación de imputación se extendió por poco más de 8 horas, se programó para el próximo miércoles 9 de septiembre, las 9:30 de la mañana, para que la defensa de los imputados por el caso del tecladista de la banda Camilo Séptimo y su familia, aporte datos de prueba a su favor luego de que una jueza declaró de legal la detención.

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La audiencia inicial se extendió por poco más de 8 horas. Foto: Arturo Contreras/EL UNIVERSAL

Los agentes del Ministerio Público que participaron en la audiencia inicial expusieron que ambos participaron en coautoría para presuntamente cometer el crimen que acabó con la vida de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía y una trabajadora social identificada como Aleyda, cuyos padres estuvieron presentes en los Juzgados Orales de Tlalnepantla como ofendidos.

Durante el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, existe un testimonio de un familiar de Jonathan, quien refirió que conocía que el músico poseía una memoria usb con información sobre criptomonedas, que oscilarían los 3 millones de pesos y ese dispositivo no aparece en la vivienda del hoy occiso, ubicada en el fraccionamiento Grand Viure de Atizapán de Zaragoza.

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