La diferencia del espectáculo que se vio en la entrada de cada peleador al ring, se borró con boxeo arriba del cuadrilátero. El favorito antes del combate era, sin duda, Juan Pérez "El Güerito de Tepito", pero Osvaldo Morales logró equilibrar al público en el Gimnasio Juan de la Barrera.

Vestido de mariachi, acompañado de todo su equipo y con México Lindo y Querido de fondo tocada por un mariachi en vivo, fue así como se presentó la joven promesa del boxeo mexicano al recinto Olímpico, para salir airoso y dejar su récord 3-0. Con tarjetas de 58-56, 58-56 y 59-55, el del Barrio Bravo salió con el puño en alto.

Sin embargo, el "Terrible" Morales, quien ingresó solo por la pasarela, no se dejó intimidar por una fanaticada capitalina que seis rounds después terminaría ovacionándolo.

Después de un primer episodio de mucho análisis, comenzó el verdadero pleito pactado en peso pluma y con etiqueta de coestelar en un Juan de la Barrera que vibró con la pelea de los jóvenes boxeadores tricolores; ambos de 16 años.

El de Campeche jamás se mostró temeroso o precavido a los embates de Juan Pérez. Apoyado en todo momento por su esquina, de a poco convenció al público que no se dejó impactar por el espectáculo montado para el boxeador de Tepito.

Los golpes al cuerpo comenzaron a tomar fuerza en contra del Terrible, pero sus contragolpes mantuvieron a distancia al capitalino. La guerra comenzó en serio arriba del cuadrilátero.

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En el último episodio, el respeto que se tuvieron en los cinco rounds previos se perdió. Las burlas, los retos, el "no me duele", comenzaron a salir. Juan alzó las manos en plena pelea para recibir el apoyo de su gente, pero la ovación ya no tenía la misma fuerza; Morales ya había robado parte de su público.

Al final, cuando el puño elevado fue el de El Güerito de Tepito, el Gimnasio Juan de la Barrera se dejó sentir con una clara división entre abucheos y ovaciones. La joven promesa del boxeo nacional tiene mucho por mejorar y aunque salió en hombros, la exigencia del público y del rival le recordaron que su carrera apenas comienza.