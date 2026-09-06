Temascalcingo, Méx.- De manera preliminar, Protección Civil del Estado de México reporta un saldo de 9 personas fallecidas y 24 lesionadas en la explosión registrada en la comunidad de Santa María Canchesdá, perteneciente al municipio de Temascalcingo.

Se refiere que como parte de las vísperas por la fiesta patronal en honor a “Nuestra Señora de la Luz”, personas se concentraron frente a la parroquia de la comunidad para admirar la quema de fuegos pirotécnicos; sin embargo, cerca de las 21:00 horas se registró una explosión.

La explosión se registró cerca de las 21:00 horas en la comunidad de Santa María Canchesdá. Foto: Especial

Tras reportarse el hecho, cuerpos de emergencia del Estado y de municipios vecinos se movilizaron para brindar atención a las personas afectadas.

“Personal de #ProtecciónCivilEdoMéx atiende una explosión de pirotecnia registrada en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de #Temascalcingo. En el lugar se brinda atención a las personas lesionadas. Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal”, difundió PC Edomex en sus redes sociales.

Si bien, hasta el momento se habla de 24 personas lesionadas, en redes sociales y grupos de la comunidad ha comenzado a circular una lista con algunos de los nombres de personas que han sido trasladadas a unidades médicas como el Hospital General de Atlacomulco, dentro de la que se encuentran cuatro menores de edad.