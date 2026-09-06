El payaso

sacó a su mujer del cuarto,

tomó pluma y papel,

encendió un cigarro,

se puso cómodo y se quedó esperando.

Pero por la ventana no entra ni el aire de la tarde

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ni las musas descienden del techo a coronarlo.

Hay una media luz, una luz sucia,

una voz sucia de radio,

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y nada, nada, nada dentro

del payaso.

Puede tirar anzuelos a fantasmas:

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el papel, blanco.

Puede escarbar el corazón vacío,

arañar su trapo,

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decir que su alma está clavada,

clavada con clavos,

a un pedazo de tierra o a un fracaso.

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El papel, blanco.

“Yo no quiero alegrar ni entristecer a nadie,

ni ser un espectáculo”.

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Después de cuatro horas

esto escribió el payaso.