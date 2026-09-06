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El payaso
sacó a su mujer del cuarto,
tomó pluma y papel,
encendió un cigarro,
se puso cómodo y se quedó esperando.
Pero por la ventana no entra ni el aire de la tarde
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ni las musas descienden del techo a coronarlo.
Hay una media luz, una luz sucia,
una voz sucia de radio,
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y nada, nada, nada dentro
del payaso.
Puede tirar anzuelos a fantasmas:
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el papel, blanco.
Puede escarbar el corazón vacío,
arañar su trapo,
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decir que su alma está clavada,
clavada con clavos,
a un pedazo de tierra o a un fracaso.
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El papel, blanco.
“Yo no quiero alegrar ni entristecer a nadie,
ni ser un espectáculo”.
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Después de cuatro horas
esto escribió el payaso.
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