Si las vacaciones de verano no fueron suficientes y consideras que te hacen falta unos días de descanso adicionales , ya puedes ir marcando en tu calendario el próximo puente vacacional de 2026.

Ya sea para una escapada a un pueblo cercano, para salir a conocer museos o para quedarte en casa a echar la flojera, en los próximos meses habrá días libres tanto para estudiantes como para trabajadores. Checa en Destinos cuáles serán.

¿Habrá puente vacacional este mes de septiembre?

Los estudiantes serán los meros ganones de este mes, y es que para ellos sí habrá un puente vacacional en la última semana.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un fin de semana largo del viernes 25 de septiembre al lunes 28. Ello se debe a la sesión de Consejo Técnico Escolar.

¿Y qué sucederá el 16 de septiembre? Aquí saldrán beneficiados tanto trabajadores como estudiantes. Y es que se considera día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Independencia de México.

Sin embargo, caerá un miércoles, por lo que no será ni puente ni fin de semana largo.

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El 16 de septiembre se considera de descanso obligatorio, por lo que se otorga a estudiantes y trabajadores. Foto: Magnific

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¿Qué puentes vacacionales restan en 2026?

Para finales de octubre, nuevamente hay sesión de Consejo Técnico el viernes 30. Y a esto se suma un día de suspensión de actividades el lunes 2 de noviembre, lo que otorgará a los estudiantes otro fin de semana largo para descansar.

Mientras que para los trabajadores, el Día de Muertos no vale como descanso obligatorio. Sin embargo, hay empresas 'cool' que sí otorgan descanso el 2 de noviembre a sus empleados.

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Y el viernes 13 de noviembre, volverá a haber suspensión de actividades en educación básica. Según el calendario de la SEP, será destinado únicamente a labores administrativas y el registro de calificaciones.

Un par de días después, habrá otro fin de semana largo más para alumnos y trabajadores con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Tal como lo indica la Ley Federal del Trabajo, se otorgará en el tercer lunes de este mismo mes.

Noviembre tiene un día de descanso obligatorio para trabajadores. Foto: Pexels

¿Estabas esperando la oportunidad para escaparte a un nuevo destino antes de que termine el año? Ahora ya tienes las fechas clave para hacerlo en familia.

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