Ante la necesidad de dinero para emergencias, un préstamo en Internet puede parecer la solución más rápida. Sin embargo, existen apps que parecen ser confiables, pero en realidad pueden hacer cobros abusivos.

Se les conoce como “montadeudas” y aprovechan los datos personales de los usuarios para ejercer presión durante la cobranza. Aquí te contamos cómo identificarlas para que no caigas en sus fraudes.

¿Qué son los préstamos "gota a gota"?

El término “gota a gota” se usa para describir a un préstamo informal, que ofrece dinero rápidamente y después lo cobra en pagos periódicos. No obstante, las apps que funcionan así suelen operar fuera del sistema financiero legal y comúnmente incluyen condiciones de servicio poco claras, así como cobros excesivos.

Sin mucho esfuerzo, llaman la atención prometiendo dinero rápido, sin aval y con pocos requisitos. Pero esa es la trampa, puesto que se presentan como una solución inmediata ante la necesidad de los usuarios.

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¿Cómo funcionan las apps de préstamos "gota a gota"?

Todo puede comenzar con un anuncio, un correo electrónico e incluso un mensaje SMS. A través de esos medios, las apps prometen un “préstamo inmediato”, “sin Buró de Crédito”, “sin aval” o “dinero en minutos”, frases con las que captan la atención.

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El usuario descarga la aplicación, llena sus datos y acepta los permisos que aparecen en pantalla, muchas veces sin leerlos con detenimiento. Entre la información a la que acceden se encuentran los contactos, números telefónico, fotos del dispositivo, etcétera.

Posteriormente, usan esos datos para presionar a las víctimas a base de chantajes, manipulación y extorsiones.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), existen casos en los que estas aplicaciones “montadeudas” recurren a llamadas y mensajes para presionar a quienes tienen un adeudo.

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Y la situación puede escalar hasta contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo que aparecen en la agenda.

Las apps montadeudas parecen confiables, pero ofrecen préstamos atractivos e inmediatos para después cobrar de más. Foto: Unsplash

¿Cómo detectar una app de préstamos falsa?

Existen algunas señales que pueden ayudarte a identificar si una app de préstamos es segura o si es mejor evitarla:

Si promete dinero inmediato, sin requisitos y sin revisar tu historial, tómate un tiempo para pensar si demasiadas promesas pueden ser reales

Revisa los permisos que solicita. Si quiere acceder a tus contactos, fotos u otra información que no necesita para gestionar el crédito, es otra señal de alerta

Ten cuidado si te pide dinero antes de entregar el préstamo. Estas aplicaciones solicitan pagos por supuestas comisiones, seguros o activaciones para “liberar” el crédito

Antes de aceptar, investiga qué empresa está detrás de la aplicación. Condusef recomienda consultar su sitio SIPRES para comprobar que la institución esté registrada.

¿Caiste en una app de préstamos falsa? Presenta tu denuncia ante la Fiscalía o Ministerio Público si hubo amenazas, extorsión o uso indebido de tus datos. También puedes reportar ante la Policía Cibernética de tu entidad.

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Si se trata de una institución financiera registrada, puedes presentar una queja ante Condusef.

Si sufres algún tipo de estafa por apps de préstamos, puedes denunciar ante Condusef. Foto: Freepik

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