[Publicidad]
Enviar una nota de video por WhatsApp puede ser una alternativa práctica cuando quieres explicar un asunto rápidamente o cuando prefieres mostrarlo en lugar de escribirlo. Sin embargo, antes de compartir este tipo de grabaciones, es preferible revisarlas.
Esto te puede ayudar a saber si comunicaste todo tu mensaje, si saliste a cuadro o si necesitas volver a capturarlo para que quede como deseas. Por eso, hoy en Techbit te explicamos cómo previsualizarlas.
¿Cómo grabar una nota de video de WhatsApp?
Para grabar una nota de video, lo primero que debes hacer es abrir WhatsApp y entrar al chat en el que quieres compartirla.
Junto al espacio donde escribes los mensajes, encuentra el ícono de una la cámara. Mantén presionado este botón para comenzar. Mientras realizas la grabación, puedes utilizar la cámara frontal o cambiar a la trasera, dependiendo de lo que quieras mostrar.
Cuando termines de grabar, antes de presionar el botón de enviar, revisa tu nota de video para comprobar que el contenido quedó como esperabas.
Si estás satisfecho con el resultado, oprime el botón enviar. De lo contrario, elimínala la grabación y captúrala de nuevo. Recuerda que pueden durar hasta 60 segundos o 1 minuto.
[Publicidad]
Leer también Cómo recuperar fotos borradas de WhatsApp
¿Cómo grabar una nota de video en WhatsApp en manos libres?
WhatsApp también cuenta con un modo de grabación en manos libres, que ahorra el paso de mantener presionado el botón de la cámara todo el tiempo en que te tardes en capturar el mensaje.
Para ello, deberás comenzar a grabar normalmente y en la pantalla se mostrará el ícono de un candado. En ese momento, desliza tu dedo hasta el candado para bloquear la grabación y listo.
[Publicidad]
Este segundo método te puede resultar útil cuando necesitas utilizar ambas manos o por si simplemente quieres tener mayor libertad de movimiento mientras grabas.
Y al igual que en una grabación convencional, es posible detener el video y revisarlo antes de enviarlo al chat.
Otra de las ventajas de revisar una nota de video antes de enviarla es que puedes detectar algún error y corregirlo para que el mensaje le llegue bien al destinatario.
[Publicidad]
Si te equivocaste al hablar, el video quedó mal encuadrado, se coló un ruido o cambiaste de opinión, descarta el contenido y repítelo. ¿Ya conocías esta función?
Leer también Cómo saber si una aplicación está consumiendo demasiada batería
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Destinos
Lobo Glamp en Valle de Bravo puede ser tu próximo refugio
Nación
EU reitera alerta de seguridad en Nogales por presunta amenaza; pide reconsiderar viajar a Sonora
Estados
Persecución termina con tres detenidos armados; intentaron esconderse en un motel
Mundo
Isar Aerospace lanza con éxito cohete Spectrum; es la primera empresa espacial comercial en poner satélites en órbita en Europa