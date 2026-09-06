¿Eres team bosque? En Valle de Bravo, Estado de México, hay un sitio que debes visitar: Lobo Glamp. Este glamping ofrece comodidad, lujo y naturaleza para quienes desean desconectarse de la rutina diaria.

Así que si estás planeando una escapada a la montaña, en Destinos te decimos cuánto cuesta hospedarte en sus tiendas de campaña y domos.

Entre pinos y encinos, este glamping ofrece una experiencia única. Foto: Lobo Glamp

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¿Qué hay en el Lobo Glamp de Valle de Bravo?

Si lo que buscas es tranquilidad, en este glamping la tendrás, con vista al lago y al Nevado de Toluca.

Tiene su propio restaurante, de cocina internacional, pero preparados con ingredientes de productores locales.

También cuenta con un bar para disfrutar de bebidas calientes y de una cervecita artesanal.

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En Lobo Glamp hay varios tipos de alojamiento:

Camping spots: en el corazón del bosque. En este espacio puedes instalar tu propia casa de campaña y despertar con vista al lago.

Safari tents: inspiradas en las tiendas tipo safari; cuenta con dos camas individuales o una queen size, así como baños y regadera.

Forest tents: tiendas con dos camas matrimoniales y terraza privada con vista al lago.

Guarida Nubes: domos geodésicos con vista al lago, con cama queen size, chimenea, fire pit y mesa de picnic privada.

Guarida alfa: equipada con cama queen size, futón individual, baño y terraza privada con 2 sillas adirondack.

Guarida hamaca flotante: incluye una cama queen size, futón individual, baño y terraza privada con 2 sillas adirondack y una hamaca flotante.

En este glamping no ofrecen actividades extra, pero sí te pueden ayudarte a contratarlas con operadores externos y confiables: hay caminatas, kayak, pesca, fogatas y hasta cine al aire libre.

¿Cuánto cuesta dormir en Lobo Glamp en Valle de Bravo?

En Lobo Glamp, el precio por noche depende del tipo de hospedaje, amenidades y el número de personas. Las tarifas promedio son:

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Safari tents: desde $2700

Forest tents: desde $3400

Guarida nubes y alfa: desde $3900

Guarida hamaca flotante: desde $4200

Y si solo te interesa el camping spot para llevar tu propia casa de acampar, el precio es de $400 por persona.

Dependiendo de la experiencia que quieras vivir, Glamping Lobo ofrece diversos hospedajes. Foto: Lobo Glamp

¿Cómo llegar al glamping Lobo en Valle de Bravo?

Lobo Glamp se ubica dentro del Parque Ecoturístico Corral de Piedra, en la localidad de Amanalco de Becerra. Aproximadamente, a 50 minutos del centro de Valle de Bravo y a 2 horas de la Ciudad de México.

Si planeas ir en automóvil, debes tomar la Autopista México-Marquesa con dirección a Valle de Bravo. Posteriormente, usa la salida con dirección a la carretera estatal Amanalco- Valle de Bravo y sigue las indicaciones hasta llegar al parque.

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Ya sea para una escapada de fin de semana, para sorprender a tu pareja con un viaje romántico o un viaje entre amigos, glamping Lobo es una alternativa para conocer los encantos de este pueblo mágico mexiquense.

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