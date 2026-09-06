Mundo | 06-09-26 | 10:17 |

Kiev. El emisario estadounidense afirmó este domingo que las conversaciones con el presidente ucraniano, , y su equipo en Kiev sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia fueron "significativas" y que continuarán.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este domingo a Kiev tras haber estado el sábado en Moscú, donde se reunieron con el presidente , en el marco de los esfuerzos diplomáticos para terminar el conflicto, desencadenado por la invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022.

"Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa, importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta", declaró Witkoff tras la reunión.

Lee también

Por su parte, Jared Kushner, yerno de , apuntó que espera que "este viaje haya permitido despejar nuevas pistas para avanzar".

"Creo que hemos aprendido mucho de este viaje", enfatizó Kushner.

[Publicidad]

Después de este encuentro, empezó otra reunión entre los dos emisarios de Washington, la delegación ucraniana y los asesores de seguridad nacional de Francia, Alemania y el Reino Unido.

Lee también

"No queremos sufrimiento ni muerte. Queremos que esta guerra termine de forma justa y de una manera que impida que siga agrediendo a Ucrania", dijo Zelensky ante Witkoff y Kushner, según recoge la agencia UNIAN.

[Publicidad]

Kushner afirmó por su parte que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere no solo poner fin a la guerra, sino también crear las condiciones para una paz duradera en , de acuerdo con la misma fuente.

El yerno de Trump añadió, siempre según UNIAN, que los futuros acuerdos deberían hacer imposible una nueva guerra y dar a Ucrania la oportunidad de poner al servicio del desarrollo del país la fuerza y el ingenio demostrados durante los años de guerra.

Lee también

[Publicidad]

Kushner reiteró que el presidente "está muy decidido a poner fin a esta y acabar con las muertes para hacer la vida más fácil a las familias".

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]