Kiev. El emisario estadounidense Steve Witkoff afirmó este domingo que las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y su equipo en Kiev sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia fueron "significativas" y que continuarán.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este domingo a Kiev tras haber estado el sábado en Moscú, donde se reunieron con el presidente Vladímir Putin, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para terminar el conflicto, desencadenado por la invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022.

"Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa, importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta", declaró Witkoff tras la reunión.

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Por su parte, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, apuntó que espera que "este viaje haya permitido despejar nuevas pistas para avanzar".

"Creo que hemos aprendido mucho de este viaje", enfatizó Kushner.

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Después de este encuentro, empezó otra reunión entre los dos emisarios de Washington, la delegación ucraniana y los asesores de seguridad nacional de Francia, Alemania y el Reino Unido.

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"No queremos sufrimiento ni muerte. Queremos que esta guerra termine de forma justa y de una manera que impida que Rusia siga agrediendo a Ucrania", dijo Zelensky ante Witkoff y Kushner, según recoge la agencia UNIAN.

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Kushner afirmó por su parte que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere no solo poner fin a la guerra, sino también crear las condiciones para una paz duradera en Ucrania, de acuerdo con la misma fuente.

El yerno de Trump añadió, siempre según UNIAN, que los futuros acuerdos deberían hacer imposible una nueva guerra y dar a Ucrania la oportunidad de poner al servicio del desarrollo del país la fuerza y el ingenio demostrados durante los años de guerra.

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Kushner reiteró que el presidente "está muy decidido a poner fin a esta guerra y acabar con las muertes para hacer la vida más fácil a las familias".

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