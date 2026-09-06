San Diego, California.— Las autoridades de Estados Unidos los tienen identificados y advierten que no escatimarán recursos, tecnología y personal para neutralizarlos: los narcotúneles construidos por el crimen organizado para transportar personas, mercancía ilegal, dinero y drogas de México a esa nación.

De la zona montañosa de esta gran cuidad —desde donde se busca traficar personas, armas y drogas— hasta el mar se ha detectado esta “amenaza” que utiliza también parte de la infraestructura de alcantarillado de Tijuana y de la garita de San Ysidro.

Personal de la Patrulla Fronteriza sector San Diego es la encargada de detectar “las amenazas” que surgen de la guerra que libran internamente los cárteles en México, a las cuales se les enfrenta por cielo, mar y tierra, como se mostró a EL UNIVERSAL en un recorrido.

Los narcotúneles utilizan parte de la infraestructura de alcantarillado de Tijuana y de la garita de San Ysidro. Foto: Eduardo Dina

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Por tierra, esta red de túneles forma también parte de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, “lo que queda de los hermanos Arellano” y “otros más pequeños” y el gobierno de ese país las considera una amenaza para su seguridad en la frontera de San Diego con México.

A la par de sus recorridos por el muro alambrado de Estados Unidos con México, la Patrulla Fronteriza sector San Diego ha identificado el tráfico de personas de “alto valor”, que tienen la capacidad financiera de pagar hasta 20 mil dólares para que los crucen por tierra e inclusive por mar.

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En algunas ocasiones, estas personas “de alto valor” son evaluadas para que pasen por los narcotúneles que construyen los cárteles del lado mexicano.

EL UNIVERSAL tuvo acceso a uno de los narcotúneles “sofisticados” por los que la mafia mexicana busca mover dinero, armas y droga como cocaína, metanfetaminas y fentanilo, principalmente.

Contrario a los rudimentarios, estos pasadizos subterráneos que se trabajan para finalizar en una zona industrial de bodegas de San Diego, cuentan con ventilación, electricidad y un sistema de rieles para agilizar el traslado de mercancías.

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Es frío, estrecho, oscuro y falta el oxígeno. “Mientras haya aire”, lo máximo que se puede estar ahí son ocho horas.

Los agentes fronterizos de EU admiten que es difícil identificar estos narcotúneles en medio de una zona comercial donde hay bodegas en ambos lados de la frontera, ruido y paso de vehículos pesados.

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Estos pasadizos subterráneos cuentan con ventilación, electricidad y un sistema de rieles. Foto: Eduardo Dina

“Está el aeropuerto, hay mucho tráfico comercial. Tratan las organizaciones criminales de explotar esos medios, puesto que se les facilita a ellos”, refiere el agente Gerardo Gutiérrez, oficial de Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza sector San Diego.

“Nos hemos convertido en expertos en túneles”, afirman los encargados de la seguridad fronteriza.

La Patrulla Fronteriza apunta que en las últimas semanas se descubrió el narcotúnel número 100 en el sector San Diego, que se concentra en 16 kilómetros por debajo de México y Estados Unidos. Quienes los construyen son personas consumidoras a las que se les paga con sustancias y comida, para matarlas después de haber concluido el trabajo.

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“Todos los túneles [sofisticados] son utilizados para drogas. Ya sea drogas para el norte, dinero o armas para el sur. No son usados para gente. No hemos encontrado un caso que sea así hasta el momento”, expone un agente en condición de anonimato.

Explican que los túneles “madriguera de rata” son exclusivamente para tráfico de personas y se tiene reporte que aun cuando ya han sido sellados, los grupos de la delincuencia buscan reutilizarlos con perforaciones.

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“Un traficante decidió cruzar a 26 ciudadanos chinos por este túnel y al hacerlo hizo una excavación para una salida en el pozo de visita. Un agente lo notó y lo denunció”, expresa otro agente.

Además de estos famosos narcotúneles, los polleros y coyotes se las ingeniaban para tratar de pasar personas desde el sistema de alcantarillado tijuanense, que fue bloqueado con dos muros subterráneos del lado estadounidense, por lo que ahora es casi imposible cruzar en medio de una vigilancia extrema.

“Lo tienen que pensar dos veces”, dicen los agentes de la Patrulla Fronteriza al mostrar un recorrido en los límites de Estados Unidos con Tijuana.

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“Somos los guardianes de la frontera”

Patrick Deegan, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, refiere a El Gran Diario de México que la relación en materia de seguridad con nuestro país “está en mejores condiciones” de colaboración. “Somos los guardianes de la frontera”, afirma.

“Dependemos de ello para nuestro éxito y está rindiendo fruto”, señala Deegan al aceptar que esta parte de la frontera estadounidense con Baja California es “territorio difícil” por los narcos que extendieron su negocio al tráfico de armas y personas.

La red de túneles forma parte de la disputa entre el CJNG, Cártel de Sinaloa y los Arellano, según sector San Diego. Foto: EDUARDO DINA/EL UNIVERSAL

“Evaluamos todas las amenazas para anticiparnos a los cárteles. Buscamos siempre estar a la delantera de los cárteles”, responde a este diario el jefe del sector San Diego.

Estamos atentos a la violencia en México, porque es algo que está latente, agrega al destacar los operativos “espejo” en ambos lados de los países.

En este sector dicen desconocer alguna relación de funcionarios mexicanos con la delincuencia organizada y corrupción.

Indican que los enfrentamientos armados entre los grupos de la delincuencia del lado mexicano también ha requerido el despliegue de sus elementos para evitar el cruce de delincuentes a EU. Puede que alguna bala también llegue al lado estadounidense.

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Esta es la frontera más resguardada en comparación con otros sectores, con 2 mil 200 agentes y un refuerzo de 500 que están por llegar, aseguran.

El agente Gerardo Gutiérrez, oficial de Asuntos Públicos sector San Diego, explica a este medio que los cárteles en disputa por el control del territorio, conforme se frustran porque la zona está más asegurada por tierra, aire y mar, buscan nueva tecnología como los drones para vigilar las patrullas de los agentes e inclusive “hasta para hacerles daño o atacarlos”.

Hasta ahora en esta zona la Patrulla Fronteriza no ha tenido reportes de ataques de drones con explosivos: “Lo que sí tenemos es tecnología para estar al tanto de estas amenazas. Conforme las organizaciones criminales se desarrollan y hacen cambios, nosotros estamos al tanto y nos mantenemos al tanto también”.

“Mayormente sabemos que aquí en el sector San Diego hay tres cárteles que son más reconocidos: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el cártel de lo que queda de los hermanos Arellano, y pues hay otros también pequeños que operan en el área. Pero mayormente son esos tres, los cuales siempre están peleando por terreno”, abunda.

“Es un peligro para México y Estados Unidos. Cuando hay disputas entre ellos, eso se llega a filtrar hacia EU, entonces sí puede ser un peligro para los agentes, las personas que cruzan ilegalmente y la población, eventualmente. Los agentes están en alerta, están vigilantes, haciendo siempre su trabajo”, comenta.

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