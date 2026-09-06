El maquillista Víctor del Castillo y el sonidista José Antonio García serán esta noche los representantes mexicanos que buscarán llevarse a casa el Emmy, premio que reconocerá a lo mejor de la industria televisiva estadounidense del último año.

Son los únicos connacionales nominados en las diversas categorías del galardón, que hoy se entregará a las consideradas tareas técnicas, siendo hasta el próximo fin de semana cuando se premie a quienes están frente a cámara.

Del Castillo, quien aprendió maquillaje en San Diego, está considerado en la categoría de Maquillaje Contemporáneo No Prostético, la cual premia lo que se hace con brochas y tintes tradicionales, sin hacer adhesiones artificiales de piel.

La nominación es por su trabajo en un episodio de la serie All’s Fair, de Disney+; tuvo que hacer todo lo posible para que la actriz Sarah Paulson (American Horror Story) se transformara en la protagonista Kim Kardashian.

“A ver cómo nos va”, dice Del Castillo a EL UNIVERSAL, sabiendo que la competencia es fuerte.

García, en tanto, está nominado en la categoría de Mezcla de Sonido para Serie limitada, antología o película por el episodio 2 de la serie Monstruo: La historia de Ed Gein, sobre un asesino del siglo XX.

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“Ya me habían invitado a hacer televisión, pero no había podido, sino hasta ahora. Y bueno, la nominación quiere decir que algo hicimos bien”, comenta.

El evento no será transmitido en televisión, sino que sus resultados se irán dando en redes sociales.

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