Ciudad Juárez.— Por cuestiones económicas, falta de cultura y de empatía, así como también por la no esterilización y desconocimiento, es que esta ciudad fronteriza enfrenta un grave problema de perros callejeros y maltrato animal, señalan activistas y autoridades.

Oswaldo Robledo, representante de la Alianza Animalista un Millón de Esperanzas en el estado de Chihuahua, cuenta a EL UNIVERSAL que actualmente en la localidad hay gran sobrepoblación de animales, pero esto se da en la mayoría de los casos por culpa de los mismos dueños y responsables de las mascotas, quienes son los que las abandonan.

“Hay mucha sobrepoblación de animales y no es por culpa de los animales, es por culpa de los dueños irresponsables que los abandonan, y lo más triste es que no están esterilizados y el problema es que las perritas al entrar en celo se reproducen porque salen preñadas, y es cuando empiezan también a causa de la perrita en celo es que se hace el de las jaurías”, detalla.

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De acuerdo con lo que explica, esta situación se presenta en toda la localidad; sin embargo, en zonas alejadas de la mancha urbana o a la salida de la ciudad es donde hay mayor presencia de este problema.

“Es en toda la ciudad, no hay alguna parte que se diga que no existe el perrito de la calle. Para las afueras de la ciudad, Juanita Luna, Felipe Ángeles, Camino Real, allá se ven muchos casos de abandono de mascotas, ¿y después qué pasa con esos perritos? Los llevan a la muerte al estar en aquellas áreas de la ciudad”.

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A decir del activista, que tiene más de 11 años dedicándose a salvar mascotas de la calle, esta situación se presenta por varios factores, los cuales van desde el ingreso económico o problemas personales.

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Entre los puntos del reglamento más importantes a destacar está el de que los animales sean reconocidos como seres sintientes. Foto: Especial

“Esto sigue ocurriendo por la falta a veces hasta de economía, porque la gente batalla a veces para alimentarlos, darles atención médica y mejor los botan a la calle. Otras veces es que la mascota se le da por un capricho a un niño, creen que es un juguete; el niño lo quiere, lo apapacha, pero también cuando el perro crece se convierte en un estorbo, se vuelve peligroso, ¿y qué hacen?, los abandonan, eso es lo triste y lo que vemos”, agrega.

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A la par del abandono está el maltrato y crueldad con los que las mascotas son agredidas por sus propios dueños o ciudadanos, a quienes ahora ya se les señala.

Uno de los casos más recientes fue el de un perrito de la raza chow chow que fue víctima de crueldad extrema al ser calcinado por un sujeto que es señalado por grupos de activistas locales para que sea sancionado y detenido por ejercer ese tipo de maltrato hacia una mascota.

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Por esa razón, los colectivos, en conjunto con autoridades dedicadas al cuidado animal, han trabajado para crear leyes que sancionen a quienes ejerzan violencia hacia la población animal.

Aun cuando existe esta situación, en la localidad no hay un censo o estimado de cuántos perritos son víctimas de maltrato, cuántos han sido abandonados o cuántas mascotas existen en esta localidad.

Reglamento para proteger a mascotas

En días recientes se aprobó por los regidores del ayuntamiento de Ciudad Juárez un reglamento con el cual se busca crear conciencia sobre el maltrato animal, el abandono y, a la vez, también sancionar a quienes ejerzan este tipo de violencias contra las mascotas.

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Se trata del nuevo Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Juárez, con el propósito de actualizar el marco normativo, fortalecer las acciones de prevención y atención del maltrato y abandono, así como establecer con mayor claridad las obligaciones de los propietarios de mascotas y las atribuciones de las autoridades municipales.

El reglamento fue aprobado el miércoles 26 de agosto y, de inicio, se contemplan reformas, modificaciones y derogaciones a diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez y del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante, Policía y Buen Gobierno, con el objetivo de armonizar estos ordenamientos con las nuevas disposiciones en materia de bienestar animal.

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La actualización se llevó a cabo entre los activistas y las diversas áreas del municipio, para así poder abordar todos los aspectos pendientes.

En Juárez no hay un censo o estimado de cuántos perritos son víctimas de maltrato y cuántos han sido abandonados. Foto: Especial

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Entre los puntos del reglamento más importantes a destacar está el que los animales sean reconocidos como seres sintientes. Además, hasta 36 horas de arresto y trabajo comunitario a quienes ejerzan maltrato o crueldad animal, por lo cual las sanciones ya no serán únicamente económicas, es decir, podrán incluir multa, arresto administrativo de hasta 36 horas y trabajo en favor de la comunidad.

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A la par se busca que haya más educación y concientización con campañas sobre prevención del abandono y maltrato, esterilización, adopción y respeto hacia los animales, y se buscará que la esterilización se vea como una política pública.

En el mismo reglamento se busca reconocer a rescatistas independientes, asociaciones protectoras y colegios de médicos veterinarios como coadyuvantes de la autoridad.

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“Como activistas estamos muy contentos por este reglamento, donde hay puntos muy buenos como el ‘perro comunitario’, donde se les hace a un lado o se les discrimina, y ahora con esto ya van a quedar más protegidos los animales, sabiendo que van a ver protocolos donde las mascotas que están en la calle deben estar esterilizadas, vacunadas y con pastilla de garrapatas, y que no falte la limpieza del área donde están por salubridad, entre otros aspectos”, comenta Oswaldo Robledo, representante de la Alianza Animalista un Millón de Esperanzas.

Para los colectivos esta situación puede traer dos situaciones: que se produzca más riesgo de violencia contra las mascotas y que exista mayor impunidad, ya que se denunciarán los casos, pero no se garantizaría que exista justicia real por parte de quienes investigan este tipo de delitos.

“Va a ser difícil esta situación, pero lo importante es que denunciemos a quienes tengan los perros en la calle o quienes los abandonen, eso es lo importante”, dice.

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Además de este reglamento, los colectivos piden que haya más campañas de esterilización masivas, acciones de prevención y concientización, y así poco a poco reducir esta situación que se vive en la localidad.

El reglamento fue publicado el 1 de septiembre y desde ese momento será válido en esta localidad para su aplicación.

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