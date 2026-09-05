Tuxtla Gutiérrez, Chis. - El cuerpo del tzeltal José Jiménez Alfonzo, de 46 años de edad, fallecido en Estados Unidos, fue sepultado este sábado en su comunidad El Guanal en el municipio de Ocosingo, informaron sus familiares.

A sus 15 años, José participó de manera activa en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

José, quien realizaba trabajos de construcción, murió en el estado de Florida a causa de un accidente. El pasado 8 de agosto fue atropellado por un auto conducido con exceso de velocidad por una mujer.

El tzeltal, quien llegó a Estados Unidos en busca de trabajo hace tres años, salió a la calle a comprar cuando fue embestido por el vehículo. Se desplazaba en su bicicleta en un paso peatonal y lo atropelló una mujer que no se percató de su presencia.

Llegó a Estados Unidos en busca de trabajo hace tres años; salió a la calle a comprar cuando fue embestido por el vehículo. | Foto: Archivo/AP.

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Los familiares dijeron que el hecho ocurrió alrededor de las once de la noche. José se trasladaba solo, no tenía documentos y salió de casa a comprar. La conductora huyó del lugar; fue detenida después.

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El accidentado, ingresado en un hospital, falleció tres días después por la gravedad de sus lesiones. Sus familiares no sabían dónde estaba. Se encontraba en coma, le practicaron una cirugía de cráneo y otras intervenciones, pero no sobrevivió.

Recordaron que cuando Jiménez tenía 15 años de edad, participó de manera activa en el levantamiento armado del EZLN. La pasión del joven fue la música.

Estuvo en grupos y participaba en los Aguascalientes, los actuales Caracoles.

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Cuando Jiménez tenía 15 años de edad, participó de manera activa en el levantamiento armado del EZLN. | Foto: Archivo/ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

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Hace unos tres años dejó a su familia y salió de El Guanal, poblado ubicado en la zona de Amador Hernández, en la biosfera Montes Azules, hacia Estados Unidos en busca de trabajo.

Cruzó la frontera con complicaciones y halló trabajo en Florida. Enviaba parte de su sueldo a su familia que quedó en la comunidad. Sus deudos dijeron que después de su deceso inició el complicado proceso de repatriar el cuerpo a México.

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Pidieron y tuvieron ayuda del consulado mexicano en esa zona de Estados Unidos. El féretro llegó el viernes por avión a Tuxtla Gutiérrez. Fue movilizado por tierra en una carroza a la cabecera de Ocosingo, de donde fue trasladado a El Guanal, distante seis horas por carretera.

Familiares, amigos y vecinos esperaban el cuerpo que llegó al terruño la tarde del viernes. El velatorio duró toda la noche, acompañado de música y rezos tradicionales. Este sábado fue trasladado a la ermita para las exequias y su sepultura en el cementerio local.

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JACL/cr